https://sarabic.ae/20241212/بسبب-حرب-غزة-أستراليا-تطلب-من-السياح-الإسرائيليين-تقديم-معلومات-بشأن-خدمتهم-العسكرية-في-جيش-بلادهم-1095727766.html

بسبب حرب غزة.. أستراليا تطلب من السياح الإسرائيليين تقديم معلومات بشأن خدمتهم العسكرية في جيش بلادهم

بسبب حرب غزة.. أستراليا تطلب من السياح الإسرائيليين تقديم معلومات بشأن خدمتهم العسكرية في جيش بلادهم

سبوتنيك عربي

طلبت السلطات الأسترالية من السياح الإسرائيليين القادمين إليها تقديم أي معلومات تتعلق بخدمتهم العسكرية في الجيش الإسرائيلي. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T13:31+0000

2024-12-12T13:31+0000

2024-12-12T13:31+0000

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وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن مؤسسات الهجرة في أستراليا طالبت مؤخرا السياح الإسرائيليين الذين يسعون إلى دخول بلادها بملء استبيان شامل يتعلق بخدمتهم العسكرية في الجيش الإسرائيلي.ومن بين أسئلة الاستبيان مدى تورط السياح الإسرائيليين في جرائم حرب أو صراعات مسلحة أو إساءة معاملة للمدنيين والمحتجزين الفلسطينيين، حيث دعتهم مؤسسات الهجرة الأسترالية إلى تقديم معلومات مفصلة عن خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.وأشارت القناة إلى رفض السلطات الأسترالية منح تأشيرات دخول لمواطن إسرائيلي بسبب خدمته في الجيش الإسرائيلي.ونقلت القناة عن قادة الجالية اليهودية في أستراليا إعرابهم عن قلقهم من أن تكون المعلومات الجديدة والمطلوبة تعبير عن تصلب في الموقف الأسترالي تجاه الإسرائيليين بشكل خاص واليهود بشكل عام.لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أستراليا