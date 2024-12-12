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https://sarabic.ae/20241212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراضه-لطائرة-مسيرة-قادمة-من-الشرق-1095713067.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه لطائرة مسيرة قادمة من الشرق
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه لطائرة مسيرة قادمة من الشرق
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة جاءت من الشرق دون أضرار أو إصابات. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T06:41+0000
2024-12-12T06:41+0000
منظمة الأمم المتحدة
حركة حماس
إسرائيل
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العالم العربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة دون طيار قادمة من منطقة الشرق، دون وقوع أضرار أو إصابات.فيما نقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن دفاعات بلاده الجوية اعترضت جنوب البلاد طائرة دون طيار انطلقت من الشرق، وتم تفعيل صافرات الإنذار.ولم يكشف الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق الطائرة المسيرة، فيما تتبنى الفصائل المسلحة العراقية، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية، ردا على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20241121/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-جنوبي-إسرائيل-1095022846.html
https://sarabic.ae/20241211/كاتس-هناك-فرصة-لصفقة-جديدة-بشأن-المحتجزين-الإسرائيليين-1095707007.html
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منظمة الأمم المتحدة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه لطائرة مسيرة قادمة من الشرق

06:41 GMT 12.12.2024
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة جاءت من الشرق دون أضرار أو إصابات.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة دون طيار قادمة من منطقة الشرق، دون وقوع أضرار أو إصابات.
فيما نقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن دفاعات بلاده الجوية اعترضت جنوب البلاد طائرة دون طيار انطلقت من الشرق، وتم تفعيل صافرات الإنذار.
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل
21 نوفمبر, 00:45 GMT
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق الطائرة المسيرة، فيما تتبنى الفصائل المسلحة العراقية، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية، ردا على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
كاتس: هناك فرصة لصفقة جديدة بشأن المحتجزين الإسرائيليين
أمس, 19:39 GMT
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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