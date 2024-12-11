https://sarabic.ae/20241211/تقرير-حماس-تعيد-تأهيل-بنيتها-التحتية-وإعادة-القوة-لصفوفها-في-غزة-1095709469.html

تقرير: "حماس" تعيد تأهيل بنيتها التحتية وإعادة القوة لصفوفها في غزة

تقرير: "حماس" تعيد تأهيل بنيتها التحتية وإعادة القوة لصفوفها في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغت المستوى السياسي في تل أبيب بأن حركة "حماس" تعيد بناء نفسها كلما غادر الجيش... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T21:32+0000

2024-12-11T21:32+0000

2024-12-11T21:32+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمنيين أن حماس نجحت في إعادة تأهيل بنيتها التحتية وإعادة القوة لصفوفها داخل قطاع غزة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يرصد عودة سيطرة عسكرية لحركة حماس وسط قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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