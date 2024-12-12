https://sarabic.ae/20241212/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطالب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1095711345.html

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة،... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T04:15+0000

2024-12-12T04:15+0000

2024-12-12T05:12+0000

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وأقرت الجمعية على القرار الذي يحمل عنوان "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة"، بغالبية 158 دولة مؤيدة، في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الجمعية العامة أيضًا بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية "الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".في نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بلغة مماثلة، بحجة أنه لن يضمن إطلاق سراح الرهائن.وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة للوثيقة ذات الصلة، إلا أنها، على عكس قرارات مجلس الأمن، لا تتمتع بقوة ملزمة قانونا.واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام قرارا مماثلا، طالب أيضا بـ "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في القطاع، فضلا عن "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتوفير وصول المساعدات الإنسانية".وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.وأسفر الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.بايدن يدفع نتنياهو نحو اتفاق وقف إطلاق نار جزئي في غزة لإطلاق عدد من الرهائنلماذا رفضت حركة فتح مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة؟

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, قطاع غزة