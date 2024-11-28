https://sarabic.ae/20241128/بايدن-يدفع-نتنياهو-نحو-اتفاق-وقف-إطلاق-نار-جزئي-في-غزة-لإطلاق-عدد-من-الرهائن-1095269913.html

بايدن يدفع نتنياهو نحو اتفاق وقف إطلاق نار جزئي في غزة لإطلاق عدد من الرهائن

بايدن يدفع نتنياهو نحو اتفاق وقف إطلاق نار جزئي في غزة لإطلاق عدد من الرهائن

سبوتنيك عربي

يدفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T04:01+0000

2024-11-28T04:01+0000

2024-11-28T04:06+0000

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

طوفان الأقصى

لبنان

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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جاءت اقتراحات بايدن على نتنياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، وفقًا لما قاله مسؤولان أمريكيان، بحسب وسائل إعلام أمريكية.ولا يزال هناك 101 رهينة محتجزين في غزة من قبل حماس، بما في ذلك سبعة مواطنين أمريكيين. تعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن نصفهم تقريبًا ما زالوا على قيد الحياة، وفقا لذات التقرير.وأكد أحد مساعدي الرئيس المنتهية ولايته، "يعتقد بايدن أن عدم القيام بأي شيء وإخبار عائلات الرهائن بالانتظار حتى 20 يناير سيكون جنونًا".ولفت مسؤولان أمريكيان آخران، إلى أن المحادثة بين بايدن ونتنياهو، والتي جرت بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، استمرت بضع دقائق وكان الموضوع الوحيد الذي تم طرحه إلى جانب لبنان هو الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.وقال بايدن لنتنياهو، "لدينا فرصة الآن. فلنحصل على الرهائن"، وبحسب المسؤولين الأمريكيين رئيس الوزراء الإسرائيلي رد بشكل إيجابي مشيرا إلى أنه يريد المحاولة.وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، حتى لو كان يشمل فقط تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح وإطلاق سراح بعض الرهائن فقط.وقال وزير إسرائيلي كبير، إن نتنياهو مهتم بالدفع نحو اتفاق جزئي بشأن الرهائن، لا يلزمه بالموافقة على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.في الجولة الأخيرة من المفاوضات في أغسطس/آب، أضاف نتنياهو شروطًا جديدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. ورأى المفاوضون الإسرائيليون موقف حماس الرافض ردًا على شروط نتنياهو الجديدة.يتهم منتقدو نتنياهو، بما في ذلك العديد من عائلات الرهائن، نتنياهو بتقويض الاتفاق من أجل بقائه السياسي، وفقا للتقارير الأمريكية.

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جو بايدن, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, لبنان, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل