https://sarabic.ae/20241128/هوكشتاين-يقول-إن-الولايات-المتحدة-لن-تنشر-قوات-قتالية-في-جنوب-لبنان-1095269747.html

هوكشتاين يقول إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان

هوكشتاين يقول إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T03:44+0000

2024-11-28T03:44+0000

2024-11-28T03:45+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

العالم

طوفان الأقصى

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095010493_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d61a154c7994fa48f4ec5468338e30e.jpg

وأضافهوكشتاين في تصريحات، نقلتها قناة الشرق "السعودية"، إن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان حتى ينتشر الجيش اللبناني وأن ذلك سيتم بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.ولفت إلى أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل خلال الـ 60 يوما المحددة في وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، ولكن كلما انتشر الجيش اللبناني تبعه انسحاب إسرائيلي.وكشف أن بلاده ستعمل على دعم القوات اللبنانية ماليا وعسكريا وتقديم التدريب اللازم لهم.دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20241127/وزير-دفاع-إسرائيل-مستعدون-للرد-إذا-استمرت-محاولات-حزب-الله-لخرق-وقف-إطلاق-1095268644.html

لبنان

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار الجيش اللبناني, الجيش اللبناني, العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية