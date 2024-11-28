https://sarabic.ae/20241128/هوكشتاين-يقول-إن-الولايات-المتحدة-لن-تنشر-قوات-قتالية-في-جنوب-لبنان-1095269747.html
هوكشتاين يقول إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان
هوكشتاين يقول إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T03:44+0000
2024-11-28T03:44+0000
2024-11-28T03:45+0000
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وأضافهوكشتاين في تصريحات، نقلتها قناة الشرق "السعودية"، إن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان حتى ينتشر الجيش اللبناني وأن ذلك سيتم بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.ولفت إلى أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل خلال الـ 60 يوما المحددة في وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، ولكن كلما انتشر الجيش اللبناني تبعه انسحاب إسرائيلي.وكشف أن بلاده ستعمل على دعم القوات اللبنانية ماليا وعسكريا وتقديم التدريب اللازم لهم.دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241127/وزير-دفاع-إسرائيل-مستعدون-للرد-إذا-استمرت-محاولات-حزب-الله-لخرق-وقف-إطلاق-1095268644.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار الجيش اللبناني, الجيش اللبناني, العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار الجيش اللبناني, الجيش اللبناني, العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
هوكشتاين يقول إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان
03:44 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 03:45 GMT 28.11.2024)
قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان.
وأضافهوكشتاين في تصريحات، نقلتها قناة الشرق
"السعودية"، إن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه في جنوب لبنان حتى ينتشر الجيش اللبناني وأن ذلك سيتم بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بشكل كامل
خلال الـ 60 يوما المحددة في وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، ولكن كلما انتشر الجيش اللبناني تبعه انسحاب إسرائيلي.
وأكد هوكشتاين أن الولايات المتحدة بجانب فرنسا ستشرف على آلية لتأمين الحدود اللبنانية، وليس فقط جنوب لبنان، حتى يتسنى للحكومة السيطرة على جميع مرافئ الدولة.
وكشف أن بلاده ستعمل على دعم القوات اللبنانية ماليا وعسكريا وتقديم التدريب اللازم لهم.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.