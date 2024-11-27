https://sarabic.ae/20241127/وزير-دفاع-إسرائيل-مستعدون-للرد-إذا-استمرت-محاولات-حزب-الله-لخرق-وقف-إطلاق-1095268644.html

وزير دفاع إسرائيل: مستعدون للرد إذا استمرت محاولات حزب الله لخرق وقف إطلاق

وزير دفاع إسرائيل: مستعدون للرد إذا استمرت محاولات حزب الله لخرق وقف إطلاق

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، بأنه إذا استمرت محاولات حزب الله في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ولم تلتزم الحكومة اللبنانية بتعهداتها... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة –سبوتنيك. وقال كاتس في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "قرار المؤسسة الدفاعية بعدم رفع القيود وعدم إعادة الجليل والبلدات الشمالية إلى الحياة الطبيعية غدًا هو خطوة حذرة ضرورية ورسالة واضحة بشأن تصميم إسرائيل على فرض الاتفاق".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20241127/إصابة-مراسل-سبوتنيك-في-لبنان-خلال-تعرض-مجموعة-صحفيين-لإطلاق-نار-من-الجيش-الإسرائيلي--1095239908.html

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