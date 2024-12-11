https://sarabic.ae/20241211/بالأرقام-مقارنة-بين-القوة-البحرية-للعرب-وإسرائيل-1095693945.html

بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للعرب وإسرائيل

بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للعرب وإسرائيل

سبوتنيك عربي

يسلط تدمير إسرائيل للقوة البحرية السورية، الضوء على حجم الأساطيل الحربية العربية في الوقت الحالي وعلاقتها بما تملكه إسرائيل من سفن حربية. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأدى تدمير الأسطول الحربي السوري إلى فقدان قوة العرب البحرية 47 وحدة بحرية من طرازات مختلفة، كانت تمثل جزءا من قوتهم البحرية عند مقارنتها بإسرائيل، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وأورد الموقع قائمة بأضخم الأساطيل الحربية العربية وعدد الوحدات البحرية التابعة لكل منها وتصنيف كل منها عربيا وعالميا:ويقدر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير الأسطول الحربي السوري.وبعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية.ويعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية.وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، تدمير الأسطول الحربي السوري، ورصدت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي على تلك المنشآت العسكرية، حيث شمل القصف وحدات بحرية مختلفة الأحجام إضافة إلى مستودعات أسلحة.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

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