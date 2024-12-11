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بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للعرب وإسرائيل
بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للعرب وإسرائيل
سبوتنيك عربي
يسلط تدمير إسرائيل للقوة البحرية السورية، الضوء على حجم الأساطيل الحربية العربية في الوقت الحالي وعلاقتها بما تملكه إسرائيل من سفن حربية. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأدى تدمير الأسطول الحربي السوري إلى فقدان قوة العرب البحرية 47 وحدة بحرية من طرازات مختلفة، كانت تمثل جزءا من قوتهم البحرية عند مقارنتها بإسرائيل، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وأورد الموقع قائمة بأضخم الأساطيل الحربية العربية وعدد الوحدات البحرية التابعة لكل منها وتصنيف كل منها عربيا وعالميا:ويقدر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير الأسطول الحربي السوري.وبعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية.ويعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية.وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، تدمير الأسطول الحربي السوري، ورصدت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي على تلك المنشآت العسكرية، حيث شمل القصف وحدات بحرية مختلفة الأحجام إضافة إلى مستودعات أسلحة.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
https://sarabic.ae/20241211/معلومات-عن-قوة-سوريا-البحرية-التي-دمرتها-إسرائيل-1095690596.html
https://sarabic.ae/20241210/ما-الهجمات-التي-نفذتها-إسرائيل-لتقليص-القدرات-العسكرية-السورية-حتى-الآن-1095657086.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, مصر, السعودية, الجزائر, إسرائيل
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, مصر, السعودية, الجزائر, إسرائيل

بالأرقام.. مقارنة بين القوة البحرية للعرب وإسرائيل

13:10 GMT 11.12.2024
© Sputnik . VETALIE TEMKEVفرقاطة مصرية خلال المشاركة في تدريبات عسكرية مع الأسطول الروسي
فرقاطة مصرية خلال المشاركة في تدريبات عسكرية مع الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . VETALIE TEMKEV
تابعنا عبر
يسلط تدمير إسرائيل للقوة البحرية السورية، الضوء على حجم الأساطيل الحربية العربية في الوقت الحالي وعلاقتها بما تملكه إسرائيل من سفن حربية.
وأدى تدمير الأسطول الحربي السوري إلى فقدان قوة العرب البحرية 47 وحدة بحرية من طرازات مختلفة، كانت تمثل جزءا من قوتهم البحرية عند مقارنتها بإسرائيل، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
ميناء اللاذقية السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
معلومات عن قوة سوريا البحرية التي دمرتها إسرائيل
11:15 GMT

وأورد الموقع قائمة بأضخم الأساطيل الحربية العربية وعدد الوحدات البحرية التابعة لكل منها وتصنيف كل منها عربيا وعالميا:

الجزائر: تمتلك أضخم أسطول حربي عربي يضم 213 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ14 عالميا.
مصر: تمتلك ثاني أضخم أسطول حربي عربي يضم 140 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 22 عالميا.
الكويت: تمتلك ثالث أضخم أسطول حربي عربي يضم 123 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ27 عالميا.
قطر: تمتلك رابع أضخم أسطول حربي عربي يضم 123 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ28 عالميا.
المغرب: يمتلك خامس أضخم أسطول حربي عربي يضم 121 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ29 عالميا.
الإمارات: تمتلك سادس أضخم أسطول حربي عربي يضم 79 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ42 عالميا.
لبنان: تمتلك سابع أضخم أسطول حربي عربي يضم 69 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ44 عالميا.
العراق: يمتلك ثامن أضخم أسطول حربي عربي يضم 68 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ47 عالميا.
البحرين: تمتلك تاسع أضخم أسطول حربي عربي يضم 58 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ52 عالميا.
السعودية: يصنف أسطولها في المرتبة رقم 10 عربيا يضم 57 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ53 عالميا.
تونس: يصنف أسطولها الحربي في المرتبة الـ11 عربيا، ويضم 52 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ54 عالميا.
سوريا: يصنف أسطولها في المرتبة الـ12 عالميا ويضم 47 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الـ56 عالميا.
ويقدر إجمالي حجم القوة البحرية لأساطيل 12 دولة عربية معا بـ1150 وحدة بحرية، قبل تدمير الأسطول الحربي السوري.
طائرات حربية مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مطار المزة العسكري في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
أمس, 10:49 GMT
وبعد إعلان إسرائيل تدمير قوة سوريا البحرية، يصبح إجمالي حجم الأساطيل الحربية للدول العربية 1103 وحدات بحرية، وهو عدد هائل من السفن الحربية، عند مقارنتها بحجم الأسطول الإسرائيلي الذي يصنف في المرتبة رقم 49 عالميا بـ67 وحدة بحرية.
ويعني ذلك أنه حتى بعد تدمير القوة البحرية السورية، فإن إجمالي القوة البحرية للدول العربية تقدر بأكثر من 16 ضعف القوة البحرية الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، تدمير الأسطول الحربي السوري، ورصدت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي على تلك المنشآت العسكرية، حيث شمل القصف وحدات بحرية مختلفة الأحجام إضافة إلى مستودعات أسلحة.
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
© Sputnikما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
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