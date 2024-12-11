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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
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https://sarabic.ae/20241211/معلومات-عن-قوة-سوريا-البحرية-التي-دمرتها-إسرائيل-1095690596.html
معلومات عن قوة سوريا البحرية التي دمرتها إسرائيل
معلومات عن قوة سوريا البحرية التي دمرتها إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، تدمير قدرات وأسلحة الجيش السوري خلال ما وصفته بـ"أكبر عملية جوية في تاريخها"، وقالت إن الوحدات البحرية السورية كانت ضمن أهدافها. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-11T11:15+0000
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وفي وقت لاحق، أعلنت إسرائيل أن قواتها البحرية نفذت عملية استراتيجية كبيرة قامت خلالها بتدمير الأسطول الحربي السوري والوحدات البحرية التابعة له في موانئ "البيضا" واللاذقية.ورصدت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي على تلك المنشآت العسكرية، حيث شمل القصف وحدات بحرية مختلفة الأحجام إضافة إلى مستودعات أسلحة.ويسلط ذلك الضوء على القدرات التي كان يمتلكها الأسطول الحربي السوري قبل تدميره، وفقا لإحصاءات عام 2024، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي حول أضخم الأساطيل الحربية في العالم.يصنف الأسطول السوري في المرتبة رقم 56 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ47 وحدة بحرية تشمل 33 سفينة دورية مختلفة الطرازات، و7 كاسحات ألغام بحرية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى لا توجد تفاصيل بشأن أنواعها أو طرازاتها.كما تشير إحصاءات الموقع إلى أن الأسطول الحربي السوري كان يصنف في المرتبة رقم 15 بين أضخم الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ12 بين أضخم الأساطيل الحربية العربية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن قواته دمرت معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، بما في ذلك سفن حربية ومطارات وطائرات ودبابات وصواريخ، خشية وقوعها في أيدي المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة.وأضاف: "دمرنا 15 سفينة حربية للنظام السوري وصواريخ يصل مداها ما بين 80 إلى 190 كيلومترًا يحمل كل منها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي تهدد السفن المدنية والعسكرية في المنطقة".وتابع الجيش الإسرائيلي: "حلقت الطائرات المقاتلة لمئات الساعات فوق الأراضي السورية ونفذت أكثر من 350 غارة جوية طالت مطارات القوات الجوية السورية وعشرات الأهداف لمواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس وتدمر وغيرها".وأضاف: "دمرت هذه الموجات من الهجمات الكثير من الصواريخ المضادة للطائرات بما في ذلك صواريخ "سكود"، وصواريخ "كروز"، والصواريخ الساحلية، وصواريخ "أرض-جو"، وصواريخ "أرض - أرض"، والطائرات من دون طيار، والطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية، والرادارات، والدبابات، وغيرها".وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
https://sarabic.ae/20241210/إعلام-إسرائيل-تنفذ-عملية-استراتيجية-كبيرة-وتدمر-الأسطول-البحري-السوري-1095649736.html
https://sarabic.ae/20241210/ما-الهجمات-التي-نفذتها-إسرائيل-لتقليص-القدرات-العسكرية-السورية-حتى-الآن-1095657086.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

معلومات عن قوة سوريا البحرية التي دمرتها إسرائيل

11:15 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصور ميناء اللاذقية السوري
 ميناء اللاذقية السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، تدمير قدرات وأسلحة الجيش السوري خلال ما وصفته بـ"أكبر عملية جوية في تاريخها"، وقالت إن الوحدات البحرية السورية كانت ضمن أهدافها.
وفي وقت لاحق، أعلنت إسرائيل أن قواتها البحرية نفذت عملية استراتيجية كبيرة قامت خلالها بتدمير الأسطول الحربي السوري والوحدات البحرية التابعة له في موانئ "البيضا" واللاذقية.
ورصدت مقاطع فيديو متداولة مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي على تلك المنشآت العسكرية، حيث شمل القصف وحدات بحرية مختلفة الأحجام إضافة إلى مستودعات أسلحة.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات التي كان يمتلكها الأسطول الحربي السوري قبل تدميره، وفقا لإحصاءات عام 2024، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي حول أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
يصنف الأسطول السوري في المرتبة رقم 56 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ47 وحدة بحرية تشمل 33 سفينة دورية مختلفة الطرازات، و7 كاسحات ألغام بحرية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى لا توجد تفاصيل بشأن أنواعها أو طرازاتها.
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
إعلام: إسرائيل تنفذ عملية استراتيجية كبيرة وتدمر الأسطول البحري السوري
أمس, 08:57 GMT
كما تشير إحصاءات الموقع إلى أن الأسطول الحربي السوري كان يصنف في المرتبة رقم 15 بين أضخم الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ12 بين أضخم الأساطيل الحربية العربية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن قواته دمرت معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، بما في ذلك سفن حربية ومطارات وطائرات ودبابات وصواريخ، خشية وقوعها في أيدي المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة.
وأضاف: "دمرنا 15 سفينة حربية للنظام السوري وصواريخ يصل مداها ما بين 80 إلى 190 كيلومترًا يحمل كل منها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي تهدد السفن المدنية والعسكرية في المنطقة".
طائرات حربية مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مطار المزة العسكري في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
أمس, 10:49 GMT
وتابع الجيش الإسرائيلي: "حلقت الطائرات المقاتلة لمئات الساعات فوق الأراضي السورية ونفذت أكثر من 350 غارة جوية طالت مطارات القوات الجوية السورية وعشرات الأهداف لمواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس وتدمر وغيرها".
وأضاف: "دمرت هذه الموجات من الهجمات الكثير من الصواريخ المضادة للطائرات بما في ذلك صواريخ "سكود"، وصواريخ "كروز"، والصواريخ الساحلية، وصواريخ "أرض-جو"، وصواريخ "أرض - أرض"، والطائرات من دون طيار، والطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية، والرادارات، والدبابات، وغيرها".
وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
© Sputnikما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
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