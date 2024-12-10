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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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https://sarabic.ae/20241210/مشاهد-تظهر-أسطول-الجيش-السوري-مدمرا-بالكامل-بعد-قصفه-من-إسرائيل-فيديو-----1095663495.html
مشاهد تظهر أسطول الجيش السوري مدمرا بالكامل بعد قصفه من إسرائيل... فيديو
مشاهد تظهر أسطول الجيش السوري مدمرا بالكامل بعد قصفه من إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي على تلك المنشآت العسكرية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T14:33+0000
2024-12-10T14:33+0000
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ويظهر الفيديو الانفجار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي للمستوعادت والبواخر والبوارج المدمرة والسفن الحربية المشتعلة التابعة للجيش السوري.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "أمريكية" نقلاً عن مصدر مطلع على الوضع أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات على منشآت بحرية ومنشآت عسكرية سورية أخرى.وبحسب تلك الصحيفة، فإن الضربات كانت تهدف إلى "منع سقوط الأسلحة في أيدي المتمردين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل، "تدمير مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية في تاريخها".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير، قوله إنه "تم دمير طائرات وسفن حربية ومنشآت استراتيجية في سوريا لمنع وصول المعارضة المسلحة لها"، مؤكدا أن الجيش ما زال يعمل فقط في المنطقة العازلة التي تبعد نحو 30 كلم عن دمشق.وبحسب ما ذكره مصدر أمني إسرائيلي، فإن الهجمات دمرت قواعد عسكرية كانت تضم عشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وأنظمة صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، إضافة إلى مواقع صواريخ "أرض - أرض".وفي ذات الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عمليات القصف الجوي، أعلن وزير دفاعها يسرائيل كاتس، أنه أوعز للجيش باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة مع سوريا ونقاط المراقبة في المنطقة، وخلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد تل أبيب.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241210/تصويت-برأيك-لماذا-تقصف-إسرائيل-سوريا-بعد-سقوط-نظام-الأسد-وخروج-إيران؟-1095651863.html
https://sarabic.ae/20241210/إسرائيل-تهدد-المعارضة-السورية-المسلحة-بـمصير-الأسد-1095662739.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مشاهد تظهر أسطول الجيش السوري مدمرا بالكامل بعد قصفه من إسرائيل... فيديو

14:33 GMT 10.12.2024
© Photo / Xمشاهد متداولة تظهر أسطول الجيش السوري مدمر نتيجة الضربات الإسرائيلية
مشاهد متداولة تظهر أسطول الجيش السوري مدمر نتيجة الضربات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاهد لأسطول الجيش السوري وهو مدمر بالكامل بعد القصف الإسرائيلي على تلك المنشآت العسكرية.
ويظهر الفيديو الانفجار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي للمستوعادت والبواخر والبوارج المدمرة والسفن الحربية المشتعلة التابعة للجيش السوري.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "أمريكية" نقلاً عن مصدر مطلع على الوضع أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات على منشآت بحرية ومنشآت عسكرية سورية أخرى.
وبحسب تلك الصحيفة، فإن الضربات كانت تهدف إلى "منع سقوط الأسلحة في أيدي المتمردين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل، "تدمير مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية في تاريخها".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير، قوله إنه "تم دمير طائرات وسفن حربية ومنشآت استراتيجية في سوريا لمنع وصول المعارضة المسلحة لها"، مؤكدا أن الجيش ما زال يعمل فقط في المنطقة العازلة التي تبعد نحو 30 كلم عن دمشق.
تدمير آليات عسكرية ومروحيات داخل قاعدة المزة الجوية نتيجة الهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
تصويت... برأيك لماذا تقصف إسرائيل سوريا بعد سقوط نظام الأسد وخروج إيران؟
10:06 GMT
وبحسب ما ذكره مصدر أمني إسرائيلي، فإن الهجمات دمرت قواعد عسكرية كانت تضم عشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وأنظمة صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، إضافة إلى مواقع صواريخ "أرض - أرض".

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنه أرسل قوات برية إلى المنطقة المنزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع أقيمت بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتشرف عليها قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (يوندوف).

وفي ذات الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عمليات القصف الجوي، أعلن وزير دفاعها يسرائيل كاتس، أنه أوعز للجيش باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة مع سوريا ونقاط المراقبة في المنطقة، وخلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد تل أبيب.
العلم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
إسرائيل تهدد المعارضة السورية المسلحة بـ"مصير الأسد"
14:22 GMT
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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