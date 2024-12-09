https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-شن-سلسلة-هجمات-واسعة-النطاق-في-أنحاء-سوريا-1095642297.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا

إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا

سبوتنيك عربي

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف مواقع ونقاط عسكرية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T20:48+0000

2024-12-09T20:48+0000

2024-12-09T20:48+0000

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مراسلها العسكري، إن "سلاح الجو يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا".وأضاف: "لقد اتخذت إسرائيل قراراً استراتيجياً بتدمير جميع القدرات العسكرية المتقدمة والاستراتيجية المتبقية في سوريا".وأضاف: "إذا نجحت هذه العملية، فسيضطر النظام الجديد للمتمردين إلى البدء من الصفر، بأسلحة بسيطة مثل "M16" والكلاشينكوف، لبناء قدراته العسكرية كدولة جديدة".وتركزت الغارات خلال الساعات الماضية على ميناء اللاذقية في الساحل السوري، ومقر إدارة الحرب الإلكترونية بالقرب من البهدلية المحاذية للسيدة زينب في دمشق، ومطار المروحيات في منطقة عقربا في دمشق، ومنطقة شنشار جنوبي حمص، ومطار القامشلي في ريف الحسكة الشمالي أقصى شمالي شرقي سوريا، والفوج 54 في منطقة طرطب بمدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، ومركز البحوث العلمية في منطقة برزة، ومركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة، كما تم استهداف أسراب الطائرات الحربية والمطارات العسكرية وبطاريات الدفاع الجوي، بحسب وسائل إعلام سورية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-100-موقع-استراتيجي-في-سوريا--1095625389.html

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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي