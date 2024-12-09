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https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-شن-سلسلة-هجمات-واسعة-النطاق-في-أنحاء-سوريا-1095642297.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا
إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا
سبوتنيك عربي
واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف مواقع ونقاط عسكرية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T20:48+0000
2024-12-09T20:48+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مراسلها العسكري، إن "سلاح الجو يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا".وأضاف: "لقد اتخذت إسرائيل قراراً استراتيجياً بتدمير جميع القدرات العسكرية المتقدمة والاستراتيجية المتبقية في سوريا".وأضاف: "إذا نجحت هذه العملية، فسيضطر النظام الجديد للمتمردين إلى البدء من الصفر، بأسلحة بسيطة مثل "M16" والكلاشينكوف، لبناء قدراته العسكرية كدولة جديدة".وتركزت الغارات خلال الساعات الماضية على ميناء اللاذقية في الساحل السوري، ومقر إدارة الحرب الإلكترونية بالقرب من البهدلية المحاذية للسيدة زينب في دمشق، ومطار المروحيات في منطقة عقربا في دمشق، ومنطقة شنشار جنوبي حمص، ومطار القامشلي في ريف الحسكة الشمالي أقصى شمالي شرقي سوريا، والفوج 54 في منطقة طرطب بمدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، ومركز البحوث العلمية في منطقة برزة، ومركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة، كما تم استهداف أسراب الطائرات الحربية والمطارات العسكرية وبطاريات الدفاع الجوي، بحسب وسائل إعلام سورية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-100-موقع-استراتيجي-في-سوريا--1095625389.html
https://sarabic.ae/20241209/نتنياهو-نحن-نغير-الشرق-الأوسط-وأعطيت-الأوامر-بالسيطرة-على-المنطقة-العازلة-السورية-1095638890.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا

20:48 GMT 09.12.2024
© Sputnik . Ali Hashemمراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف مواقع ونقاط عسكرية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مراسلها العسكري، إن "سلاح الجو يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا".
وأضاف: "لقد اتخذت إسرائيل قراراً استراتيجياً بتدمير جميع القدرات العسكرية المتقدمة والاستراتيجية المتبقية في سوريا".

وتابع: "في أكثر من 250 غارة، دمرت القوات الجوية، الدبابات والطائرات والمروحيات والسفن وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمصانع العسكرية ومنشآت الأمن".

وأضاف: "إذا نجحت هذه العملية، فسيضطر النظام الجديد للمتمردين إلى البدء من الصفر، بأسلحة بسيطة مثل "M16" والكلاشينكوف، لبناء قدراته العسكرية كدولة جديدة".
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 100 موقع استراتيجي في سوريا
12:15 GMT
وتركزت الغارات خلال الساعات الماضية على ميناء اللاذقية في الساحل السوري، ومقر إدارة الحرب الإلكترونية بالقرب من البهدلية المحاذية للسيدة زينب في دمشق، ومطار المروحيات في منطقة عقربا في دمشق، ومنطقة شنشار جنوبي حمص، ومطار القامشلي في ريف الحسكة الشمالي أقصى شمالي شرقي سوريا، والفوج 54 في منطقة طرطب بمدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، ومركز البحوث العلمية في منطقة برزة، ومركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة، كما تم استهداف أسراب الطائرات الحربية والمطارات العسكرية وبطاريات الدفاع الجوي، بحسب وسائل إعلام سورية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.

وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى جزءا لا يتجزأ من أمن إسرائيل والسيطرة عليها ستضمن أمننا
19:03 GMT
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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