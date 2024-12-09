https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-100-موقع-استراتيجي-في-سوريا--1095625389.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 100 موقع استراتيجي في سوريا

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 100 موقع استراتيجي في سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف، يوم أمس الأحد، نحو 100 موقع استراتيجي في سوريا. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت قناة "13" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن الهجمات تضمنت مواقع استراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر.وأكد رئيس الوزراء أنه أمر مع وزير الدفاع وبدعم كامل من مجلس الوزراء الجيش الإسرائيلي باحتلال منطقة ترسيم الحدود والمواقع التي تسيطر عليها.وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تحذيراً، دعا فيه سكان خمس قرى حدودية في جنوب سوريا إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى وغادر سوريا بعد مفاوضات مع بعض المشاركين في الصراع السوري.وقال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.

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