https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-100-موقع-استراتيجي-في-سوريا--1095625389.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 100 موقع استراتيجي في سوريا
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 100 موقع استراتيجي في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف، يوم أمس الأحد، نحو 100 موقع استراتيجي في سوريا. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T12:15+0000
2024-12-09T12:15+0000
2024-12-09T12:15+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_785a633123a89f3f66a0edb8ad6ff7f5.jpg
وذكرت قناة "13" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن الهجمات تضمنت مواقع استراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر.وأكد رئيس الوزراء أنه أمر مع وزير الدفاع وبدعم كامل من مجلس الوزراء الجيش الإسرائيلي باحتلال منطقة ترسيم الحدود والمواقع التي تسيطر عليها.وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تحذيراً، دعا فيه سكان خمس قرى حدودية في جنوب سوريا إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى وغادر سوريا بعد مفاوضات مع بعض المشاركين في الصراع السوري.وقال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.
https://sarabic.ae/20241209/تقرير-أمريكا-تراقب-مع-دول-في-الشرق-الأوسط-الأسلحة-الكيميائية-في-سوريا-1095620394.html
https://sarabic.ae/20241209/مسؤول-في-المعارضة-السورية-الكلمة-اليوم-هي-لقادة-الثورة-في-سوريا-ولا-مبرر-لبقاء-قانون-قيصر-1095620160.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307729_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdeca4ae4d32295b42d9b2310c15dd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف 100 موقع استراتيجي في سوريا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف، يوم أمس الأحد، نحو 100 موقع استراتيجي في سوريا.
وذكرت قناة "13" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إن الهجمات تضمنت مواقع استراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب يوم الغفران عام 1973، لم يعد ساري المفعول لأن الجيش السوري تخلى عن مواقعه.
وأكد رئيس الوزراء أنه أمر مع وزير الدفاع وبدعم كامل
من مجلس الوزراء الجيش الإسرائيلي باحتلال منطقة ترسيم الحدود والمواقع التي تسيطر عليها.
وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تحذيراً، دعا فيه سكان خمس قرى حدودية في جنوب سوريا إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.
ولفت الجلالي إلى أنه اتصل بقادة الجماعات المسلحة التي دخلت المدينة.
في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى
وغادر سوريا بعد مفاوضات مع بعض المشاركين في الصراع السوري.
وقال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، إن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.
وأشار المصدر إلى، أن مسؤولين روس كانوا على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الروسية في سوريا.