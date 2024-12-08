رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الحرب-ستنتقل-إلى-سوريا-بدءا-من-هذه-الليلة-1095609928.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأحد، أن "الجيش يخوض حربا في 4 ساحات الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وفي سوريا أيضا". 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T17:22+0000
2024-12-08T17:22+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
بشار الأسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093725569_0:4:1153:652_1920x0_80_0_0_490ca2998a2c721ee10b106645011407.jpg
وقال هاليفي، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن "الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة"، مضيفا: "بعد سنة صعبة من القتال بتنا نقاتل في 4 جبهات غزة ولبنان والضفة وليلة أمس أدخلنا قوات إلى سوريا".ودعا الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، سكان خمسة مدن سورية لملازمة منازلهم حتى إشعار آخر. وقال، في بيان له، إنه "وجّه تحذيرا عاجلا إلى السكان في قرى وبلدات أوفانية، والقنيطرة، والحميدية، والصمدانية الغربية، والقحطانية في جنوب سوريا".‏وأضاف أن "القتال في هذه المناطق يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ولكنه لا ينوي المساس بهم"، على حد قول البيان.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها".وقال نتنياهو، في تصريحات من هضبة الجولان على الحدود السورية بشأن الوضع في سوريا، إن إسرائيل "ستراقب عن كثب" تطويرات الوضع في سوريا، بعد سقوط "نظام بشار الأسد"، وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها وأمنها.وأضاف أن إسرائيل ستظل ملتزمة بسياسة حسن الجوار مع شعب سوريا، بما في ذلك الأكراد والدروز والمسلمون والمسيحيون.وتابع نتنياهو: "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشرق الأوسط. لقد سقط نظام الأسد، وهو حلقة مركزية في محور الشر الإيراني. لقد سقط هذا النظام نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها إلى إيران وحزب الله، الداعمين الرئيسيين للأسد".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/مصدر-لـسبوتنيك-انفجارات-ناجمة-عن-غارات-إسرائيلية-على-مقرات-أمنية-في-سوريا--1095597228.html
https://sarabic.ae/20241207/إسرائيل-توجه-رسالة-إلى-المجموعات-المسلحة-في-سوريا-1095588122.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093725569_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_fbfc845a19d16a8cf361cd22aa76dfff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, بشار الأسد
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, بشار الأسد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة

17:22 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Amir Cohenرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Amir Cohen
تابعنا عبر
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأحد، أن "الجيش يخوض حربا في 4 ساحات الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وفي سوريا أيضا".
وقال هاليفي، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن "الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة"، مضيفا: "بعد سنة صعبة من القتال بتنا نقاتل في 4 جبهات غزة ولبنان والضفة وليلة أمس أدخلنا قوات إلى سوريا".
ودعا الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، سكان خمسة مدن سورية لملازمة منازلهم حتى إشعار آخر. وقال، في بيان له، إنه "وجّه تحذيرا عاجلا إلى السكان في قرى وبلدات أوفانية، والقنيطرة، والحميدية، والصمدانية الغربية، والقحطانية في جنوب سوريا".
‏وأضاف أن "القتال في هذه المناطق يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ولكنه لا ينوي المساس بهم"، على حد قول البيان.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها".
انفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": انفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية على مقرات أمنية في سوريا
11:23 GMT
وقال نتنياهو، في تصريحات من هضبة الجولان على الحدود السورية بشأن الوضع في سوريا، إن إسرائيل "ستراقب عن كثب" تطويرات الوضع في سوريا، بعد سقوط "نظام بشار الأسد"، وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها وأمنها.
وأضاف أن إسرائيل ستظل ملتزمة بسياسة حسن الجوار مع شعب سوريا، بما في ذلك الأكراد والدروز والمسلمون والمسيحيون.
وتابع نتنياهو: "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشرق الأوسط. لقد سقط نظام الأسد، وهو حلقة مركزية في محور الشر الإيراني. لقد سقط هذا النظام نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها إلى إيران وحزب الله، الداعمين الرئيسيين للأسد".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
إسرائيل توجه رسالة إلى الإرهابيين في سوريا
أمس, 21:53 GMT
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала