https://sarabic.ae/20241208/مصدر-لـسبوتنيك-انفجارات-ناجمة-عن-غارات-إسرائيلية-على-مقرات-أمنية-في-سوريا--1095597228.html
مصدر لـ"سبوتنيك": انفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية على مقرات أمنية في سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": انفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية على مقرات أمنية في سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر ميداني سوري لـ"سبوتنيك"، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات في مناطق عدة من العاصمة السورية دمشق، مع استمرار عمليات النهب والسرقة والتخريب لمعظم... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T11:23+0000
2024-12-08T11:23+0000
2024-12-08T11:48+0000
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وأشار المصدر إلى أن "الانفجارات التي تسمع في العاصمة ناجمة عن غارات إسرائيلية على مقرات ومراكز أمنية وعسكرية عدة".وأضافت مصادر طبية في دمشق لـ"سبوتنيك": وفقا للبيانات الأولية، نتيجة لإطلاق النار الذي وقع في العاصمة دمشق، هناك قتلى وجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-ليس-لدي-معلومات-بشأن-مكان-بشار-الأسد-1095596377.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مصدر لـ"سبوتنيك": انفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية على مقرات أمنية في سوريا
11:23 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 11:48 GMT 08.12.2024)
حصري
أفاد مصدر ميداني سوري لـ"سبوتنيك"، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات في مناطق عدة من العاصمة السورية دمشق، مع استمرار عمليات النهب والسرقة والتخريب لمعظم الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار المصدر إلى أن "الانفجارات التي تسمع في العاصمة ناجمة عن غارات إسرائيلية على مقرات ومراكز أمنية وعسكرية عدة".
وأضافت مصادر طبية في دمشق لـ"سبوتنيك": وفقا للبيانات الأولية، نتيجة لإطلاق النار الذي وقع في العاصمة دمشق، هناك قتلى وجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.