https://sarabic.ae/20241208/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-نداء-عاجلا-إلى-سكان-5-بلدات-في-جنوب-سوريا-1095604565.html

الجيش الإسرائيلي يوجه نداء عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب سوريا

الجيش الإسرائيلي يوجه نداء عاجلا إلى سكان 5 بلدات في جنوب سوريا

سبوتنيك عربي

دعا الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سكان خمسة مدن سورية لملازمة منازلهم حتى إشعار آخر. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T15:37+0000

2024-12-08T15:37+0000

2024-12-08T15:37+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "وجّه تحذيرا عاجلا إلى السكان في قرى وبلدات أوفانية، والقنيطرة، والحميدية، والصمدانية الغربية، والقحطانية في جنوب سوريا".‏وأضاف أن "القتال في هذه المناطق يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ولكنه لا ينوي المساس بهم"، على حد قول البيان.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها".وقال نتنياهو، في تصريحات من هضبة الجولان على الحدود السورية بشأن الوضع في سوريا، إن إسرائيل "ستراقب عن كثب" تطويرات الوضع في سوريا، بعد سقوط "نظام بشار الأسد"، وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها وأمنها.وأضاف أن إسرائيل ستظل ملتزمة بسياسة حسن الجوار مع شعب سوريا، بما في ذلك الأكراد والدروز والمسلمون والمسيحيون.وتابع نتنياهو: "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشرق الأوسط. لقد سقط نظام الأسد، وهو حلقة مركزية في محور الشر الإيراني. لقد سقط هذا النظام نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها إلى إيران وحزب الله، الداعمين الرئيسيين للأسد".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي