https://sarabic.ae/20241208/فصائل-المعارضة-المسلحة-تدخل-طرطوس-شمال-غربي-سوريا-1095603611.html

"فصائل المعارضة المسلحة" تدخل طرطوس شمال غربي سوريا

"فصائل المعارضة المسلحة" تدخل طرطوس شمال غربي سوريا

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال غربي سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-08T15:06+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام غربية أن "فصائل المعارضة السورية دخلت مدينة طرطوس"، وذلك بعدما ظهر على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، في وقت سابق من صباح اليوم، أن مجموعة من المسلحين أعلنوا سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق.ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة تناقل السلطة سلميًا.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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