https://sarabic.ae/20241208/فصائل-المعارضة-المسلحة-تدخل-طرطوس-شمال-غربي-سوريا-1095603611.html
"فصائل المعارضة المسلحة" تدخل طرطوس شمال غربي سوريا
"فصائل المعارضة المسلحة" تدخل طرطوس شمال غربي سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال غربي سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T15:06+0000
2024-12-08T15:06+0000
2024-12-08T15:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095594020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cc4dc3f834011fda93b7faaa733b62d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام غربية أن "فصائل المعارضة السورية دخلت مدينة طرطوس"، وذلك بعدما ظهر على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، في وقت سابق من صباح اليوم، أن مجموعة من المسلحين أعلنوا سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق.ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة تناقل السلطة سلميًا.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/نتنياهو-إسرائيل-تراقب-عن-كثب-تطورات-الوضع-في-سوريا-وستفعل-كل-ما-هو-ضروري-لحماية-حدودها-1095601353.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095594020_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7a30b9fbc9a3aa58f40a1022a59a2f6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
"فصائل المعارضة المسلحة" تدخل طرطوس شمال غربي سوريا
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال غربي سوريا.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفادت وسائل إعلام غربية أن "فصائل المعارضة السورية دخلت مدينة طرطوس"، وذلك بعدما ظهر على شاشة التلفزيون الرسمي السوري، في وقت سابق من صباح اليوم، أن مجموعة من المسلحين أعلنوا سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد
قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة تناقل السلطة سلميًا.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.