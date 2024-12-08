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الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا تحت السيطرة
الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا تحت السيطرة
سبوتنيك عربي
‏أكد المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود العراقية السورية، تحت سيطرة القطعات العراقية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T12:06+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن اللواء يحيى رسول، أن "الحدود محصنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات الحدود العراقية، إضافة الى تواجد قطعات الجيش والحشد الشعبي".ولفت المتحدث باسم الجيش العراقي إلى أنه "تم تعزيز الحدود بقطعات إضافية في حال الحاجة لها أن تتدخل لكن الحدود محكمة ومحصنة بشكل كبير".وشدد اللواء يحيى رسول على أن "‏الوضع على الحدود العراقية السورية جيد جدا وتحت سيطرة القطعات العراقية البطلة وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثل في الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية".وفي سياق متصل، حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، من أن "استمرار الصراع المسلح سيؤدي إلى مزيد من المآسي والنزوح الداخلي، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين في دول الجوار السوري".تأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-العراقي-استقرار-سوريا-يمثل-أولوية-لبلادنا-1095585416.html
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-لا-تتدخل-عسكريا-في-سوريا-1095575079.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا تحت السيطرة

12:06 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 12:07 GMT 08.12.2024)
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Photo / Iraqi Security Cell
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‏أكد المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود العراقية السورية، تحت سيطرة القطعات العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن اللواء يحيى رسول، أن "الحدود محصنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات الحدود العراقية، إضافة الى تواجد قطعات الجيش والحشد الشعبي".
مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صوراً في ضواحي حماة، سوريا، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
وزير الخارجية العراقي: استقرار سوريا يمثل أولوية لبلادنا
أمس, 18:32 GMT
ولفت المتحدث باسم الجيش العراقي إلى أنه "تم تعزيز الحدود بقطعات إضافية في حال الحاجة لها أن تتدخل لكن الحدود محكمة ومحصنة بشكل كبير".
وشدد اللواء يحيى رسول على أن "‏الوضع على الحدود العراقية السورية جيد جدا وتحت سيطرة القطعات العراقية البطلة وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثل في الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية".
وفي سياق متصل، حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، من أن "استمرار الصراع المسلح سيؤدي إلى مزيد من المآسي والنزوح الداخلي، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين في دول الجوار السوري".
تأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
وزير الخارجية العراقي: بغداد لا تتدخل عسكريا في سوريا
أمس, 12:00 GMT
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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