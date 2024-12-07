https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-لا-تتدخل-عسكريا-في-سوريا-1095575079.html
وزير الخارجية العراقي: بغداد لا تتدخل عسكريا في سوريا
وزير الخارجية العراقي: بغداد لا تتدخل عسكريا في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، على خطورة تطورات الأوضاع في سوريا وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية للوزير العراقي، على هامش منتدى الدوحة الـ22 المنعقد في قطر.وقال حسين إن بلاده مهتمة بـ"حماية حدودها وسلامة أراضيها ومنع دفع العراق لأن يكون جزءا من هذا الصراع".وأضاف: "أي هجوم على الجانب العراقي سنواجهه بقوة وحماية حدودنا مسؤوليتنا".وتابع وزير الخارجية العراقي: "نريد الاستقرار والأمن بسوريا، فحالة الفوضى ستؤثر على أمن العراق والمنطقة".وأوضح حسين أن سياسة بغداد هي عدم التدخل في شؤون الدول وأن بلاده طرحت مبادرة لحل الأزمة بسوريا، بحسب قوله.يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في سوريا، في الأيام الأخيرة، بعد أن شنّت تنظيمات إرهابية هجوما هو الأعنف منذ سنوات على مواقع الجيش السوري في حلب وإدلب وحماة، وسط استخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة.وفي المقابل، أعلن الجيش السوري، تنفيذ ضربات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين.
https://sarabic.ae/20241205/مقتدى-الصدر-يوجه-رسالة-إلى-الفصائل-العراقية-المسلحة-بشأن-سوريا-1095532026.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية العراقي: بغداد لا تتدخل عسكريا في سوريا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، على خطورة تطورات الأوضاع في سوريا وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية للوزير العراقي، على هامش منتدى الدوحة الـ22 المنعقد في قطر.
وقال حسين إن بلاده مهتمة بـ"حماية حدودها وسلامة أراضيها ومنع دفع العراق لأن يكون جزءا من هذا الصراع".
وأضاف: "أي هجوم على الجانب العراقي سنواجهه بقوة وحماية حدودنا مسؤوليتنا".
وتابع وزير الخارجية العراقي
: "نريد الاستقرار والأمن بسوريا، فحالة الفوضى ستؤثر على أمن العراق والمنطقة".
وأوضح حسين أن سياسة بغداد هي عدم التدخل في شؤون الدول وأن بلاده طرحت مبادرة لحل الأزمة بسوريا، بحسب قوله.
كما شدد الوزير العراقي على أن "بغداد لا تتدخل عسكريا في سوريا وتسعى إلى التهدئة ومساعدة النازحين".
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في سوريا، في الأيام الأخيرة، بعد أن شنّت تنظيمات إرهابية هجوما هو الأعنف منذ سنوات على مواقع الجيش السوري في حلب وإدلب وحماة، وسط استخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة.
وفي المقابل، أعلن الجيش السوري، تنفيذ ضربات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين.