https://sarabic.ae/20241205/مقتدى-الصدر-يوجه-رسالة-إلى-الفصائل-العراقية-المسلحة-بشأن-سوريا-1095532026.html
مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الفصائل العراقية المسلحة بشأن سوريا
مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الفصائل العراقية المسلحة بشأن سوريا
سبوتنيك عربي
وجه زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة للفصائل العراقية المسلحة بشان الأحداث في سوريا. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T21:13+0000
2024-12-05T21:13+0000
2024-12-05T21:13+0000
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وقال في بيان له: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة ولا نملك لشعبها الحر بكل طوائفه إلا الدعاء، عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وتابع: "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري، وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب، فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".ولفت مقتدى الصدر إلى "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والعديد من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241202/الحشد-الشعبي-العراقي-يخرج-عن-صمته-ويكشف-حقيقة-دخوله-إلى-سوريا-1095413057.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, مقتدى الصدر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, مقتدى الصدر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الفصائل العراقية المسلحة بشأن سوريا
وجه زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة للفصائل العراقية المسلحة بشان الأحداث في سوريا.
وقال في بيان له: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة ولا نملك لشعبها الحر بكل طوائفه إلا الدعاء، عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدد"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية "واع".
وتابع: "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري، وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب، فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".
ولفت مقتدى الصدر إلى "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والعديد من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً،
وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.