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مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الفصائل العراقية المسلحة بشأن سوريا
مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الفصائل العراقية المسلحة بشأن سوريا
سبوتنيك عربي
وجه زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة للفصائل العراقية المسلحة بشان الأحداث في سوريا. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال في بيان له: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة ولا نملك لشعبها الحر بكل طوائفه إلا الدعاء، عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وتابع: "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري، وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب، فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".ولفت مقتدى الصدر إلى "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والعديد من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241202/الحشد-الشعبي-العراقي-يخرج-عن-صمته-ويكشف-حقيقة-دخوله-إلى-سوريا-1095413057.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, مقتدى الصدر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, مقتدى الصدر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الفصائل العراقية المسلحة بشأن سوريا

21:13 GMT 05.12.2024
© AP Photoمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مقتدى الصدر
© AP Photo
تابعنا عبر
وجه زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة للفصائل العراقية المسلحة بشان الأحداث في سوريا.
وقال في بيان له: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة ولا نملك لشعبها الحر بكل طوائفه إلا الدعاء، عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع: "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري، وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب، فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره".
ولفت مقتدى الصدر إلى "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق".
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
"الحشد الشعبي" العراقي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة دخوله إلى سوريا
2 ديسمبر, 14:40 GMT
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والعديد من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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