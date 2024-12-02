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https://sarabic.ae/20241202/الحشد-الشعبي-العراقي-يخرج-عن-صمته-ويكشف-حقيقة-دخوله-إلى-سوريا-1095413057.html
"الحشد الشعبي" العراقي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة دخوله إلى سوريا
"الحشد الشعبي" العراقي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة دخوله إلى سوريا
سبوتنيك عربي
نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، "دخول الحشد الشعبي إلى مناطق سوريا"، مؤكدًا أن "الحشد الشعبي قوة رسمية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T14:40+0000
2024-12-02T14:40+0000
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وقال الفياض إن "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي"، مبينًا أن "الكيان الصهيوني يريد أن يقود المنطقة بالصراع والسلاح"، حسب وكالة الأنباء ألعراقية - "واع".وأضاف أن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة"، موضحًا أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية كافة تحت إمرة العمليات المشتركة".وبيّن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بزيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات، والحشد الشعبي قوة أساسية للدفاع عن العراق في الجبهة مع سوريا".وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن "التحصينات العراقية الموجودة على الحدود السورية هي الأفضل تأمينا"، مشددة على أنها "غير قابلة للاختراقط.ونقل موقع "السومرية"، عن المتحدث باسم الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، قال فيها إن "حدودنا مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار 24 ساعة، وهناك تعزيزات على الحدود مع سوريا أرسلت مؤخرا".ولفت المتحدث إلى "إرسال قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقطعات من فرقة الرد السريع ومن الشرطة الاتحادية إلى الحدود السورية"، مؤكدًا أن "التحصينات على الحدود السورية هي الأفضل تأميناً ولا يمكن اختراقها".وأجرى فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان، ناقش الطرفان خلاله الأوضاع الراهنة في سوريا، معتبرين أنها "معقدة جدًا ويجب ألا تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة".وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأنها"، فيما أكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا "معقدة جداً ويجب ألا تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".وبحسب البيان، أعرب حسين عن قلق العراق تجاه هذه التطورات، في حين شدد فيدان على أن "أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".كما شدد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة، ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على الدول المحيطة ودول الجوار السوري.واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك، مع العمل على تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الإقليمية، بحسب البيان.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم بـ"التعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
https://sarabic.ae/20241202/بطلب-من-سوريا-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-الدولي-لمناقشة-الهجوم-الإرهابي-على-حلب-1095411531.html
https://sarabic.ae/20241202/بوتين-وبزشكيان-يبحثان-تصعيد-الوضع-في-سوريا----1095410244.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"الحشد الشعبي" العراقي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة دخوله إلى سوريا

14:40 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Nazek mohamedالحشد الشعبي ينتشر في سنجار
الحشد الشعبي ينتشر في سنجار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Nazek mohamed
تابعنا عبر
نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، "دخول الحشد الشعبي إلى مناطق سوريا"، مؤكدًا أن "الحشد الشعبي قوة رسمية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية".
وقال الفياض إن "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي"، مبينًا أن "الكيان الصهيوني يريد أن يقود المنطقة بالصراع والسلاح"، حسب وكالة الأنباء ألعراقية - "واع".
وأضاف أن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة"، موضحًا أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية كافة تحت إمرة العمليات المشتركة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب
13:58 GMT
وبيّن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بزيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات، والحشد الشعبي قوة أساسية للدفاع عن العراق في الجبهة مع سوريا".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن "التحصينات العراقية الموجودة على الحدود السورية هي الأفضل تأمينا"، مشددة على أنها "غير قابلة للاختراقط.
ونقل موقع "السومرية"، عن المتحدث باسم الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، قال فيها إن "حدودنا مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار 24 ساعة، وهناك تعزيزات على الحدود مع سوريا أرسلت مؤخرا".
ولفت المتحدث إلى "إرسال قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقطعات من فرقة الرد السريع ومن الشرطة الاتحادية إلى الحدود السورية"، مؤكدًا أن "التحصينات على الحدود السورية هي الأفضل تأميناً ولا يمكن اختراقها".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بوتين وبزشكيان يبحثان تصعيد الوضع في سوريا
13:24 GMT
وأجرى فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان، ناقش الطرفان خلاله الأوضاع الراهنة في سوريا، معتبرين أنها "معقدة جدًا ويجب ألا تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة".
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأنها"، فيما أكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا "معقدة جداً ويجب ألا تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحسب البيان، أعرب حسين عن قلق العراق تجاه هذه التطورات، في حين شدد فيدان على أن "أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".
كما شدد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة، ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على الدول المحيطة ودول الجوار السوري.
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها
07:28 GMT
واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك، مع العمل على تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الإقليمية، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم بـ"التعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
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