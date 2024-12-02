https://sarabic.ae/20241202/البحرين-موقفنا-ثابت-في-الحرص-على-أمن-سوريا-واستقرارها-1095387819.html

البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها

البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره السوري بسام صباغ، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأبرز التطورات الإقليمية. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T07:28+0000

2024-12-02T07:28+0000

2024-12-02T07:28+0000

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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينة، اليوم الاثنين، على موقع "إكس": "جرى اتصال هاتفي، الأحد، بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسيد بسام صباغ، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، تم خلاله بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهابالأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد: سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهمعراقجي يؤكد للأسد استعداد إيران لتقديم الدعم الشامل لسوريا في محاربة الإرهاب

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, البحرين