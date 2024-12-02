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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها
البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره السوري بسام صباغ، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأبرز التطورات الإقليمية. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T07:28+0000
2024-12-02T07:28+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
البحرين
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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينة، اليوم الاثنين، على موقع "إكس": "جرى اتصال هاتفي، الأحد، بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسيد بسام صباغ، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، تم خلاله بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهابالأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد: سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهمعراقجي يؤكد للأسد استعداد إيران لتقديم الدعم الشامل لسوريا في محاربة الإرهاب
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https://sarabic.ae/20241201/وزارة-الدفاع-السورية-مقتل-وإصابة-عشرات-الإرهابيين-في-قصف-سوري-روسي-مشترك-بريف-حلب-1095381641.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, البحرين
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, البحرين

البحرين: موقفنا ثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها

07:28 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره السوري بسام صباغ، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأبرز التطورات الإقليمية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينة، اليوم الاثنين، على موقع "إكس": "جرى اتصال هاتفي، الأحد، بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسيد بسام صباغ، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، تم خلاله بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية".

وأضاف البيان أن الزياني أكد خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السوري: "موقف مملكة البحرين الثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية المستدامة".

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وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
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أمس, 18:56 GMT

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.
وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
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الأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد: سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم
عراقجي يؤكد للأسد استعداد إيران لتقديم الدعم الشامل لسوريا في محاربة الإرهاب
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