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https://sarabic.ae/20241202/بطلب-من-سوريا-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-الدولي-لمناقشة-الهجوم-الإرهابي-على-حلب-1095411531.html
بطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب
بطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب
سبوتنيك عربي
طلبت سوريا، اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي المسلح على الشمال السوري والوضع في مدينة حلب. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T13:58+0000
2024-12-02T13:58+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي
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وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تصريح صحفي: "طلبنا عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن، (يوم غد) الثلاثاء، لمناقشة الهجوم الإرهابي على شمال سوريا والوضع في حلب".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وُصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة وسط سوريا.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، معتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".الأسد لبيزشكيان: ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقةبوتين وبزشكيان يبحثان تصعيد الوضع في سوريا
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي

بطلب من سوريا... جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب

13:58 GMT 02.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
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طلبت سوريا، اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإرهابي المسلح على الشمال السوري والوضع في مدينة حلب.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تصريح صحفي: "طلبنا عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن، (يوم غد) الثلاثاء، لمناقشة الهجوم الإرهابي على شمال سوريا والوضع في حلب".

وأضاف الضحاك أن "طلب سوريا حظي بدعم وفود الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، وروسيا والصين وغويانا وموزامبيق وسيراليون".

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وأوضح السفير السوري أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد بتوقيت نيويورك (11 ليلا بتوقيت دمشق).

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وُصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة وسط سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى الطيران المسير، معتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
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وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.
وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
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