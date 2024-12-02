https://sarabic.ae/20241202/الأسد-لبيزشكيان-ما-يحصل-من-تصعيد-إرهابي-يعكس-أهدافا-بعيدة-في-محاولة-تقسيم-المنطقة-1095401134.html

الأسد لبيزشكيان: ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة

الأسد لبيزشكيان: ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، أن ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافاً بعيدةً في محاولة تقسيم... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T10:44+0000

2024-12-02T10:44+0000

2024-12-02T10:44+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وجاء في بيان نشرته الرئاسة السورية، أن الرئيس السوري بشار الأسد بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التطورات الأخيرة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.وأضاف البيان، أن الأسد شدد على أن هذا التصعيد لن يزيد سوريا وجيشها إلا إصراراً على المزيد من المواجهة للقضاء على أذرع الإرهاب في كامل الأراضي السورية.وأشار البيان إلى أن بيزشكيان أكد "رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سورية، معتبراً أن المساس بوحدة سورية هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها"، مشيراً إلى "أن الأطماع الصهيو أمريكية واضحة في استهداف دول المنطقة وشعوبها، وأن ما يحصل في سورية هو وجه لتلك الأطماع".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهابالأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد:

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