https://sarabic.ae/20241202/الأسد-لبيزشكيان-ما-يحصل-من-تصعيد-إرهابي-يعكس-أهدافا-بعيدة-في-محاولة-تقسيم-المنطقة-1095401134.html
الأسد لبيزشكيان: ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة
الأسد لبيزشكيان: ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، أن ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافاً بعيدةً في محاولة تقسيم... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T10:44+0000
2024-12-02T10:44+0000
2024-12-02T10:44+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان نشرته الرئاسة السورية، أن الرئيس السوري بشار الأسد بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التطورات الأخيرة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.وأضاف البيان، أن الأسد شدد على أن هذا التصعيد لن يزيد سوريا وجيشها إلا إصراراً على المزيد من المواجهة للقضاء على أذرع الإرهاب في كامل الأراضي السورية.وأشار البيان إلى أن بيزشكيان أكد "رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سورية، معتبراً أن المساس بوحدة سورية هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها"، مشيراً إلى "أن الأطماع الصهيو أمريكية واضحة في استهداف دول المنطقة وشعوبها، وأن ما يحصل في سورية هو وجه لتلك الأطماع".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهابالأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد:
https://sarabic.ae/20241202/الكرملين-يؤكد-مواصلة-روسيا-دعمها--للأسد-1095397211.html
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-السوري-يعلن-بدء-التحرك-وتنفيذ-عملية-التفاف-على-الإرهبيين-في-حلب-وإدلب-1095399346.html
https://sarabic.ae/20241202/مقاتلات-سورية-روسية-توجه-ضربات-متتالية-على-مواقع-إرهابية-في-ريف-حلب-الشرقي-فيديو-1095399013.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الأسد لبيزشكيان: ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافا بعيدة في محاولة تقسيم المنطقة
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، أن ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافاً بعيدةً في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم الخرائط من جديد وفقاً لمصالح وغايات أمريكا والغرب.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة السورية، أن الرئيس السوري بشار الأسد بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التطورات الأخيرة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان، أن الأسد شدد على أن هذا التصعيد لن يزيد سوريا وجيشها إلا إصراراً على المزيد من المواجهة للقضاء على أذرع الإرهاب في كامل الأراضي السورية.
وأشار البيان إلى أن بيزشكيان أكد "رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سورية، معتبراً أن المساس بوحدة سورية هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها"، مشيراً إلى "أن الأطماع الصهيو أمريكية واضحة في استهداف دول المنطقة وشعوبها، وأن ما يحصل في سورية هو وجه لتلك الأطماع".
وشدد الرئيس الإيراني على استعداد إيران لتقديم كل أشكال الدعم لسورية للقضاء على الإرهاب وإفشال أهداف مشغليه وداعميه.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة
، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري،
وفقا للرئاسة السورية.
وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".