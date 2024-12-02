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مقاتلات سورية روسية توجه ضربات متتالية على مواقع إرهابية في ريف حلب الشرقي... فيديو
مقاتلات سورية روسية توجه ضربات متتالية على مواقع إرهابية في ريف حلب الشرقي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجّه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T10:13+0000
2024-12-02T10:13+0000
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وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي، موقعاً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عدة عربات وآليات كانت بحوزتهم".ويوم أمس، تعهد الرئيس السوري، بشار الأسد، بـ "استخدام القوة للقضاء على الإرهاب". وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".وكانت قد أكدت وزارة الدفاع السورية، يوم أمس الاحد، بأن الطّيران الحربي السّوري استهدف بضربة جوية، تجمّعًا لقادة التّنظيمات الإرهابيّة ومجموعات كبيرة من عناصرها، بالقرب في محافظة حلب، ما أدّى إلى مقتل العشرات من الإرهابّيين وإيقاع إصابات كبيرة في صفوفهم.أكد مصدر عسكري سوري، في قوات الأمن السورية، لوكالة "سبوتنيك"، أن سلاح الجو السوري استهدف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين على طريق حلب-دمشق السريع، ما أدى إلى تعطيل هجومهم.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفةبيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مقاتلات سورية روسية توجه ضربات متتالية على مواقع إرهابية في ريف حلب الشرقي... فيديو

10:13 GMT 02.12.2024
© Alexander Kotsأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Alexander Kots
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجّه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي، موقعاً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عدة عربات وآليات كانت بحوزتهم".
ويوم أمس، تعهد الرئيس السوري، بشار الأسد، بـ "استخدام القوة للقضاء على الإرهاب". وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، وفقا للرئاسة السورية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية، سوريا 7 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
09:34 GMT
وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
وكانت قد أكدت وزارة الدفاع السورية، يوم أمس الاحد، بأن الطّيران الحربي السّوري استهدف بضربة جوية، تجمّعًا لقادة التّنظيمات الإرهابيّة ومجموعات كبيرة من عناصرها، بالقرب في محافظة حلب، ما أدّى إلى مقتل العشرات من الإرهابّيين وإيقاع إصابات كبيرة في صفوفهم.
أكد مصدر عسكري سوري، في قوات الأمن السورية، لوكالة "سبوتنيك"، أن سلاح الجو السوري استهدف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين على طريق حلب-دمشق السريع، ما أدى إلى تعطيل هجومهم.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.

وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة
بيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:59 GMT
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