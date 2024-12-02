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عالم سبوتنيك
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بيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا
بيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا
سبوتنيك عربي
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى خفض التصعيد في سوريا، مؤكدة الحاجة إلى حل سياسي للأزمة. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T01:06+0000
2024-12-02T01:06+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان مشترك للدول الأربع نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "نتابع عن كثب التطورات في سوريا ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية الأساسية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية".وأضاف البيان أن "التصعيد الحالي يؤكد فقط على الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سورية للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، وصول تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة الشمالي وسط حالة من الفرار الجماعي لعناصر التنظيمات الإرهابية.فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددًا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدًا أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241201/وزير-الخارجية-الأمريكية-يبحث-مع-نظيره-التركي-الأوضاع-في-سوريا-والحاجة-إلى-خفض-التصعيد-1095384015.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا, حلب, أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا, حلب, أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا

بيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا

01:06 GMT 02.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناقوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
تابعنا عبر
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى خفض التصعيد في سوريا، مؤكدة الحاجة إلى حل سياسي للأزمة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان مشترك للدول الأربع نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "نتابع عن كثب التطورات في سوريا ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية الأساسية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية".
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في سوريا والحاجة إلى خفض التصعيد
أمس, 22:30 GMT
وأضاف البيان أن "التصعيد الحالي يؤكد فقط على الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سورية للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة سابقاً]، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، وصول تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة الشمالي وسط حالة من الفرار الجماعي لعناصر التنظيمات الإرهابية.
فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددًا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدًا أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
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