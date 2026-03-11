عربي
لافروف ونظيره العماني يؤكدان مجددا موقفهما الداعم لمنع المزيد من التصعيد حول إيران
لافروف ونظيره العماني يؤكدان مجددا موقفهما الداعم لمنع المزيد من التصعيد حول إيران
لافروف ونظيره العماني يؤكدان مجددا موقفهما الداعم لمنع المزيد من التصعيد حول إيران
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وخلال المكالمة، جرى تبادل مفصل للآراء حول الوضع المحيط بإيران، مع التركيز على إيجاد سبل لإنهاء المواجهة المسلحة سريعا، والناجمة عن عدوان غير مبرر من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وختم البيان: "أشار سيرغي لافروف إلى استعداد روسيا لتيسير البحث عن حلول توافقية وسلمية، تقوم على احترام مبدأ سيادة الدول ومبدأ المساواة بينها، فضلا عن القواعد الأساسية الأخرى للقانون الدولي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الوضع حول إيران مع التركيز على إيجاد سبل لإنهاء المواجهة المسلحة بسرعة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وخلال المكالمة، جرى تبادل مفصل للآراء حول الوضع المحيط بإيران، مع التركيز على إيجاد سبل لإنهاء المواجهة المسلحة سريعا، والناجمة عن عدوان غير مبرر من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

وتابع البيان: "تم التأكيد مجددا على موقفهما بشأن منع المزيد من التصعيد والعودة الفورية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية. وتم التشديد بشكل خاص على عدم جواز إقحام دول ثالثة، ولا سيما دول الخليج العربية، في النزاع، لما ينطوي عليه ذلك من خطر توسيع نطاق العمليات العسكرية".

إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
06:16 GMT
وختم البيان: "أشار سيرغي لافروف إلى استعداد روسيا لتيسير البحث عن حلول توافقية وسلمية، تقوم على احترام مبدأ سيادة الدول ومبدأ المساواة بينها، فضلا عن القواعد الأساسية الأخرى للقانون الدولي".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط
