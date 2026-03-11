https://sarabic.ae/20260311/لافروف-ونظيره-العماني-يؤكدان-مجددا-موقفهما-الداعم-لمنع-المزيد-من-التصعيد-حول-إيران-1111354717.html

لافروف ونظيره العماني يؤكدان مجددا موقفهما الداعم لمنع المزيد من التصعيد حول إيران

لافروف ونظيره العماني يؤكدان مجددا موقفهما الداعم لمنع المزيد من التصعيد حول إيران

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الوضع حول إيران مع التركيز على إيجاد... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وخلال المكالمة، جرى تبادل مفصل للآراء حول الوضع المحيط بإيران، مع التركيز على إيجاد سبل لإنهاء المواجهة المسلحة سريعا، والناجمة عن عدوان غير مبرر من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وختم البيان: "أشار سيرغي لافروف إلى استعداد روسيا لتيسير البحث عن حلول توافقية وسلمية، تقوم على احترام مبدأ سيادة الدول ومبدأ المساواة بينها، فضلا عن القواعد الأساسية الأخرى للقانون الدولي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط

