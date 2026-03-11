https://sarabic.ae/20260311/لافروف-ونظيره-المصري-يدعوان-إلى-استئناف-الحوار-السياسي-بشكل-عاجل-من-أجل-استقرار-الشرق-الأوسط--1111340075.html

لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة إنهاء...

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب المكالمة الهاتفية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب المصري، أجرى سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".وتابع البيان: "أشار الوزيران إلى ضرورة استئناف الجهود السياسية والدبلوماسية فورًا لتحقيق استقرار وأمن مستدامين في المنطقة، واتفقا على مواصلة التواصل وتنسيق السياسة الخارجية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو

