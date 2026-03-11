https://sarabic.ae/20260311/لافروف-ونظيره-المصري-يدعوان-إلى-استئناف-الحوار-السياسي-بشكل-عاجل-من-أجل-استقرار-الشرق-الأوسط--1111340075.html
لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط
لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة إنهاء... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T11:33+0000
2026-03-11T11:33+0000
2026-03-11T12:41+0000
مصر
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192521_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1535746b35e190d4fdbe40bada37e9f1.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب المكالمة الهاتفية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب المصري، أجرى سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".وتابع البيان: "أشار الوزيران إلى ضرورة استئناف الجهود السياسية والدبلوماسية فورًا لتحقيق استقرار وأمن مستدامين في المنطقة، واتفقا على مواصلة التواصل وتنسيق السياسة الخارجية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260311/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-بن-زايد-1111340226.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192521_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_b00cd597272e33d82991cce886d6c9c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا
مصر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا
لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط
11:33 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 12:41 GMT 11.03.2026)
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة إنهاء الصراع سريعا واستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل استقرار الشرق الأوسط.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عقب المكالمة الهاتفية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب المصري، أجرى سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي".
وتابع البيان: "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط، والذي تفاقم بشكل حاد نتيجة العدوان غير المبرر من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. ودعوا إلى إنهاء سريع لهذا الصراع الذي يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية".
وتابع البيان: "أشار الوزيران إلى ضرورة استئناف الجهود السياسية والدبلوماسية فورًا لتحقيق استقرار وأمن مستدامين في المنطقة، واتفقا على مواصلة التواصل وتنسيق السياسة الخارجية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية".
وأوضح البيان أنه تم مناقشة سبل تطوير التعاون الروسي المصري، بما في ذلك جدول الفعاليات الثنائية المقبلة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.