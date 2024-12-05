https://sarabic.ae/20241205/الكرملين-حجم-المساعدة-المطلوبة-من-موسكو-لدمشق-لمحاربة-الإرهاب-يعتمد-على-تقييم-الوضع-في-سوريا-1095504992.html
الكرملين: حجم المساعدة المطلوبة من موسكو لدمشق لمحاربة الإرهاب يعتمد على تقييم الوضع في سوريا
الكرملين: حجم المساعدة المطلوبة من موسكو لدمشق لمحاربة الإرهاب يعتمد على تقييم الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن حجم المساعدة المطلوبة من روسيا للسلطات السورية، لمحاربة المسلحين الإرهابيين، يعتمد على تقييم... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T10:17+0000
2024-12-05T10:17+0000
2024-12-05T10:17+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الكرملين: حجم المساعدة المطلوبة من موسكو لدمشق لمحاربة الإرهاب يعتمد على تقييم الوضع في سوريا
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن حجم المساعدة المطلوبة من روسيا للسلطات السورية، لمحاربة المسلحين الإرهابيين، يعتمد على تقييم الوضع في البلاد.