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الكرملين: حجم المساعدة المطلوبة من موسكو لدمشق لمحاربة الإرهاب يعتمد على تقييم الوضع في سوريا
الكرملين: حجم المساعدة المطلوبة من موسكو لدمشق لمحاربة الإرهاب يعتمد على تقييم الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن حجم المساعدة المطلوبة من روسيا للسلطات السورية، لمحاربة المسلحين الإرهابيين، يعتمد على تقييم... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الكرملين: حجم المساعدة المطلوبة من موسكو لدمشق لمحاربة الإرهاب يعتمد على تقييم الوضع في سوريا

10:17 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن حجم المساعدة المطلوبة من روسيا للسلطات السورية، لمحاربة المسلحين الإرهابيين، يعتمد على تقييم الوضع في البلاد.
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