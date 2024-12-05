https://sarabic.ae/20241205/الجيش-السوري-يعلن-استهداف-أرتال-المجموعات-الإرهابية-في-ريف-حماة-وخوض-معارك-ضارية--1095503503.html

الجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية

الجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، في بيان مقتضب، عن خوض القوات السورية معارك ضارية في ريف حماة، مؤكدة تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر جسيمة في الأرواح... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T09:09+0000

2024-12-05T09:09+0000

2024-12-05T09:26+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية أن "سلاح الجو وقوات المدفعية والصواريخ، قامت باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".وفي سياق متصل، نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري، يوم أمس الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة، ومعدات عسكرية تابعة للجماعات الإرهابية في جنوب شرق محافظة إدلب شمالي سوريا.وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، إنه تم القضاء على نحو 100 مسلح، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومستودع ذخيرة، خلال 24 ساعة، في محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا )، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريامصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حماة