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الجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية
الجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، في بيان مقتضب، عن خوض القوات السورية معارك ضارية في ريف حماة، مؤكدة تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر جسيمة في الأرواح... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T09:09+0000
2024-12-05T09:26+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية أن "سلاح الجو وقوات المدفعية والصواريخ، قامت باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".وفي سياق متصل، نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري، يوم أمس الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة، ومعدات عسكرية تابعة للجماعات الإرهابية في جنوب شرق محافظة إدلب شمالي سوريا.وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، إنه تم القضاء على نحو 100 مسلح، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومستودع ذخيرة، خلال 24 ساعة، في محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا )، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريامصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا
https://sarabic.ae/20241204/المركز-الروسي-للمصالحة-تحييد-نحو-120مسلحا-في-سوريا-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1095491694.html
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-السوري-يستعيد-السيطرة-على-عدد-من-القرى-في-محافظة-حماة-وسط-سوريا-1095423808.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حماة
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حماة

الجيش السوري يعلن استهداف أرتال المجموعات الإرهابية في ريف حماة وخوض معارك ضارية

09:09 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 05.12.2024)
© Alexander Kotsأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Alexander Kots
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، في بيان مقتضب، عن خوض القوات السورية معارك ضارية في ريف حماة، مؤكدة تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية أن "سلاح الجو وقوات المدفعية والصواريخ، قامت باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".
وفي سياق متصل، نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري، يوم أمس الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة، ومعدات عسكرية تابعة للجماعات الإرهابية في جنوب شرق محافظة إدلب شمالي سوريا.
القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 120مسلحا في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
أمس, 19:58 GMT
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، إنه تم القضاء على نحو 100 مسلح، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومستودع ذخيرة، خلال 24 ساعة، في محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا )، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدد من القرى في محافظة حماة وسط سوريا
2 ديسمبر, 20:54 GMT
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا
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