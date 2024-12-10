https://sarabic.ae/20241210/إسرائيل-تهدد-المعارضة-السورية-المسلحة-بـمصير-الأسد-1095662739.html
إسرائيل تهدد المعارضة السورية المسلحة بـ"مصير الأسد"
إسرائيل تهدد المعارضة السورية المسلحة بـ"مصير الأسد"
سبوتنيك عربي
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تهديدا للمعارضة السورية المسلحة، قائلا إن "أي كيان يشكل تهديدا لإسرائيل سوف يتم استهدافه بلا هوادة". 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T14:22+0000
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وفي جولة داخل قاعدة بحرية في حيفا، بعد يوم من تدمير الأسطول السوري بصواريخ أطلقت من السفن الحربية، أطلعه كبار الضباط على كيفية تنفيذ العملية.وقال كاتس: "لقد تحرك جيش الدفاع الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية لمهاجمة وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل"، محذرا المعارضة السورية المسلحة من أن "كل من يتبع خطى الرئيس السوري السابق بشار الأسد سوف ينتهي به الأمر مثله"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "لن نسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف بالعمل ضد إسرائيل من خارج حدودها... سنفعل أي شيء لإزالة التهديد".كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء منطقة منزوعة السلاح - دون وجود إسرائيلي دائم - خارج المنطقة العازلة، التي استولى عليها في منطقة الحدود.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم, أخبار العالم الآن, الجولان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم, أخبار العالم الآن, الجولان
إسرائيل تهدد المعارضة السورية المسلحة بـ"مصير الأسد"
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تهديدا للمعارضة السورية المسلحة، قائلا إن "أي كيان يشكل تهديدا لإسرائيل سوف يتم استهدافه بلا هوادة".
وفي جولة داخل قاعدة بحرية في حيفا، بعد يوم من تدمير الأسطول السوري بصواريخ أطلقت من السفن الحربية، أطلعه كبار الضباط على كيفية تنفيذ العملية.
وقال كاتس: "لقد تحرك جيش الدفاع الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية لمهاجمة وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل"، محذرا المعارضة السورية المسلحة من أن "كل من يتبع خطى الرئيس السوري السابق بشار الأسد سوف ينتهي به الأمر مثله"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وتابع: "لن نسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف بالعمل ضد إسرائيل من خارج حدودها... سنفعل أي شيء لإزالة التهديد".
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء منطقة منزوعة السلاح - دون وجود إسرائيلي دائم - خارج المنطقة العازلة، التي استولى عليها في منطقة الحدود.
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.