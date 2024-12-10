ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241210/ما-الهجمات-التي-نفذتها-إسرائيل-لتقليص-القدرات-العسكرية-السورية-حتى-الآن-1095657086.html
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟
سبوتنيك عربي
تنفذ إسرائيل عمليات قصف جوي واسع النطاق استهدفت منشآت عسكرية أدت إلى دمار غير مسبوق في القدرات التسليحية للجيش السوري. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T10:49+0000
2024-12-10T10:49+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095657429_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_187d2db4fa7c6fba9bbd53d436aee623.jpg
شملت الهجمات مواقع عسكرية برية وقواعد جوية وبحرية، إضافة إلى مخازن أسلحة استراتيجية ومراكز أبحاث علمية.ووصفت إسرائيل تلك الهجمات بأنها أحد أكبر عمليات القصف الجوي في تاريخها، مشيرة إلى أنها استهدفت نحو 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، عن السلطة.وعللت تل أبيب هجماتها داخل الأراضي السورية بمنع وصول المعارضة المسلحة للطائرات والسفن الحربية والمنشآت الاستراتيجية.وبحسب ما ذكره مصدر أمني إسرائيلي، فإن الهجمات دمرت قواعد عسكرية كانت تضم عشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وأنظمة صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، إضافة إلى مواقع صواريخ "أرض - أرض".وفيما يلي أبرز المواقع العسكرية التي أشارت تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل استهدفتها داخل سوريا خلال الأيام الماضية:وتشير تقديرات خبراء إلى أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الجيش السوري حولت استثمارات دمشق في جيشها على مدى عقود، إلى ركام في أيام، بينما يحتاج إعادة بناء مثل هذه القدرات إلى سنوات وربما عقود مقبلة.وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنه أرسل قوات برية إلى المنطقة المنزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع أقيمت بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتشرف عليها قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (يوندوف).وفي ذات الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عمليات القصف الجوي، أعلن وزير دفاعها يسرائيل كاتس، أنه أوعز للجيش باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة مع سوريا ونقاط المراقبة في المنطقة، وخلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد تل أبيب.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الأحد الماضي، السيطرة على المنطقة العازلة بعد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.وشنت المعارضة المسلحة هجماتها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق، حيث أعلنت منها يوم الأحد الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، السيطرة على السلطة بعد تنحي الأسد.
https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-شن-سلسلة-هجمات-واسعة-النطاق-في-أنحاء-سوريا-1095642297.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095657429_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_ef4411916334eb25a3d8375d466bbafe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟

10:49 GMT 10.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorطائرات حربية مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مطار المزة العسكري في دمشق
طائرات حربية مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مطار المزة العسكري في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
تنفذ إسرائيل عمليات قصف جوي واسع النطاق استهدفت منشآت عسكرية أدت إلى دمار غير مسبوق في القدرات التسليحية للجيش السوري.
شملت الهجمات مواقع عسكرية برية وقواعد جوية وبحرية، إضافة إلى مخازن أسلحة استراتيجية ومراكز أبحاث علمية.
ووصفت إسرائيل تلك الهجمات بأنها أحد أكبر عمليات القصف الجوي في تاريخها، مشيرة إلى أنها استهدفت نحو 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، عن السلطة.
وعللت تل أبيب هجماتها داخل الأراضي السورية بمنع وصول المعارضة المسلحة للطائرات والسفن الحربية والمنشآت الاستراتيجية.
وبحسب ما ذكره مصدر أمني إسرائيلي، فإن الهجمات دمرت قواعد عسكرية كانت تضم عشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وأنظمة صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، إضافة إلى مواقع صواريخ "أرض - أرض".

وفيما يلي أبرز المواقع العسكرية التي أشارت تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل استهدفتها داخل سوريا خلال الأيام الماضية:

مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق.
كتيبة الدفاع الجوي بمنطقة معلولا بريف دمشق.
مطار المزة العسكري بدمشق الذي يحوي عشرات المروحيات والمقاتلات الحربية.
مقر الفرقة الرابعة والفرقة "105" التابعة للحرس الجمهوري.
مواقع عسكرية أخرى غربي العاصمة السورية.
مقر اللواء "132" في درعا.
مواقع دفاع جوي ومخازن أسلحة بمدينة درعا جنوبي سوريا.
مقرات الفوج 175 واللواء 12 وقيادة الفرقة الخامسة في درعا.
موقع دفاع جوي في اللاذقية.
سفن حربية ولنشات صواريخ في ميناء اللاذقية على البحر المتوسط.
مركز البحوث العلمية في برزة في دمشق.
مركز للحرب الإلكتروني في دمشق.
قاعدة خلخلة الجوية شمال مدينة السويداء.
مواقع وثكنات عسكرية ومستودعات صواريخ في منطقة القلمون.
قاعدة "القامشلي" الجوية في شمال شرقي سوريا.
قاعدة "شنشار" في ريف حمص.
مطار عقربا جنوب غربي دمشق.
قاعدة الشعيرات جنوب حمص.
مخازن صواريخ "أرض - أرض" سكود بعيدة المدى تتبع اللواء 155 في جبال القلمون والقطيفة.
أهداف عسكرية أخرى في مناطق المزة وكفرسوسة وسط دمشق.
وتشير تقديرات خبراء إلى أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الجيش السوري حولت استثمارات دمشق في جيشها على مدى عقود، إلى ركام في أيام، بينما يحتاج إعادة بناء مثل هذه القدرات إلى سنوات وربما عقود مقبلة.
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة هجمات واسعة النطاق في أنحاء سوريا
أمس, 20:48 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنه أرسل قوات برية إلى المنطقة المنزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع أقيمت بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتشرف عليها قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (يوندوف).
وفي ذات الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عمليات القصف الجوي، أعلن وزير دفاعها يسرائيل كاتس، أنه أوعز للجيش باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة مع سوريا ونقاط المراقبة في المنطقة، وخلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد تل أبيب.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الأحد الماضي، السيطرة على المنطقة العازلة بعد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
وشنت المعارضة المسلحة هجماتها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق، حيث أعلنت منها يوم الأحد الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، السيطرة على السلطة بعد تنحي الأسد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала