https://sarabic.ae/20241210/ما-الهجمات-التي-نفذتها-إسرائيل-لتقليص-القدرات-العسكرية-السورية-حتى-الآن-1095657086.html

ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟

ما الهجمات التي نفذتها إسرائيل لتقليص القدرات العسكرية السورية حتى الآن؟

سبوتنيك عربي

تنفذ إسرائيل عمليات قصف جوي واسع النطاق استهدفت منشآت عسكرية أدت إلى دمار غير مسبوق في القدرات التسليحية للجيش السوري. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T10:49+0000

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شملت الهجمات مواقع عسكرية برية وقواعد جوية وبحرية، إضافة إلى مخازن أسلحة استراتيجية ومراكز أبحاث علمية.ووصفت إسرائيل تلك الهجمات بأنها أحد أكبر عمليات القصف الجوي في تاريخها، مشيرة إلى أنها استهدفت نحو 250 هدفا داخل الأراضي السورية منذ تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، عن السلطة.وعللت تل أبيب هجماتها داخل الأراضي السورية بمنع وصول المعارضة المسلحة للطائرات والسفن الحربية والمنشآت الاستراتيجية.وبحسب ما ذكره مصدر أمني إسرائيلي، فإن الهجمات دمرت قواعد عسكرية كانت تضم عشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وأنظمة صواريخ "أرض - جو" مضادة للطائرات ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، إضافة إلى مواقع صواريخ "أرض - أرض".وفيما يلي أبرز المواقع العسكرية التي أشارت تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل استهدفتها داخل سوريا خلال الأيام الماضية:وتشير تقديرات خبراء إلى أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الجيش السوري حولت استثمارات دمشق في جيشها على مدى عقود، إلى ركام في أيام، بينما يحتاج إعادة بناء مثل هذه القدرات إلى سنوات وربما عقود مقبلة.وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنه أرسل قوات برية إلى المنطقة المنزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع أقيمت بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتشرف عليها قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (يوندوف).وفي ذات الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عمليات القصف الجوي، أعلن وزير دفاعها يسرائيل كاتس، أنه أوعز للجيش باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة مع سوريا ونقاط المراقبة في المنطقة، وخلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد تل أبيب.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الأحد الماضي، السيطرة على المنطقة العازلة بعد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.وشنت المعارضة المسلحة هجماتها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق، حيث أعلنت منها يوم الأحد الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، السيطرة على السلطة بعد تنحي الأسد.

https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-شن-سلسلة-هجمات-واسعة-النطاق-في-أنحاء-سوريا-1095642297.html

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