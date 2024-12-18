https://sarabic.ae/20241218/أردوغان-نؤكد-على-ضرورة-سيادة-سوريا-ولن-نسمح-أبدا-بتقسيم-أراضيها-1095930741.html

أردوغان: نؤكد على ضرورة سيادة سوريا ولن نسمح أبدا بتقسيم أراضيها

أردوغان: نؤكد على ضرورة سيادة سوريا ولن نسمح أبدا بتقسيم أراضيها

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على ضرورة سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم السماح بتقسيم أراضيها أو أن يكون للتنظيمات الانفصالية مكانا هناك. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T17:29+0000

2024-12-18T17:29+0000

2024-12-18T17:29+0000

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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في أنقرة: "نؤكد على ضرورة سيادة سوريا ووحدة أراضيها ولن نسمح أبدا بأن يتم تقسيم الأراضي السورية، وأعلنا مرارا بأننا لن نسمح للتنظيمات الانفصالية بأن تجد لها أرضا في سوريا".وتابع: "سندعم استقرار سوريا، ومن أجل النجاح نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي".وأضاف: "مرحلة جديدة بدأت في سوريا ومتفقون على ضرورة استقرارها لأنه يعني استقرار المنطقة".وأشار إلى أن لبنان وتركيا سيقفان إلى جانب سوريا من أجل نهضتها في المرحلة المقبلة.وفي السياق ذاته، قال ميقاتي: "نؤكد على وحدة أراضي سوريا ودعم شعبها لتجاوز المرحلة الانتقالية".وتابع: "إعادة إعمار سوريا وعودة الحياة لطبيعتها هناك أمر هام جدا بالنسبة لنا".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار تركيا اليوم