https://sarabic.ae/20241219/إعلام-واشنطن-علمت-مسبقا-بموعد-هجوم-المعارضة-المسلحة-في-سوريا-1095955270.html

إعلام: واشنطن علمت مسبقا بموعد هجوم "المعارضة المسلحة" في سوريا

إعلام: واشنطن علمت مسبقا بموعد هجوم "المعارضة المسلحة" في سوريا

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالهجوم الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد في سوريا. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T10:58+0000

2024-12-19T10:58+0000

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وقال إن مقابلة مع أحد مقاتلي "الجيش السوري الحر"، مجموعة مسلحة تلقى أفرادها تدريب على يد الأمريكيين والبريطانيين، كشفت أنه تم إبلاغهم بقرب سقوط حكومة الأسد وأنه يجب عليهم أن يتحركوا.وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا أبلغت "الجيش السوري الحر"، بأنه يجب عليهم التحرك وجاء في الرسالة نصا: "إما أن يسقط الأسد أو تسقطون أنتم".وتقول وسائل الإعلام إن هذا الخطاب الذي تم الكشف عن مضمونه يشير لأول مرة إلى أن واشنطن كانت تعلم بوجود تحركات وهجوم المعارضة السورية المسلحة الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.كما أوضحت وسائل الإعلام أنه الرسالة التي وصلت مقاتلي "الجيش السوري الحر" لم توضح موعد أو مكان الهجوم، لكنها سبقت سقوط حكومة الأسد بأسابيع.يذكر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي نفى علم واشنطن المسبق بتطورات الأحداث في سوريا قبل سقوط حكومة الأسد.وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

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