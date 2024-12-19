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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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من الملعب
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https://sarabic.ae/20241219/إعلام-واشنطن-علمت-مسبقا-بموعد-هجوم-المعارضة-المسلحة-في-سوريا-1095955270.html
إعلام: واشنطن علمت مسبقا بموعد هجوم "المعارضة المسلحة" في سوريا
إعلام: واشنطن علمت مسبقا بموعد هجوم "المعارضة المسلحة" في سوريا
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالهجوم الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد في سوريا. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T10:58+0000
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وقال إن مقابلة مع أحد مقاتلي "الجيش السوري الحر"، مجموعة مسلحة تلقى أفرادها تدريب على يد الأمريكيين والبريطانيين، كشفت أنه تم إبلاغهم بقرب سقوط حكومة الأسد وأنه يجب عليهم أن يتحركوا.وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا أبلغت "الجيش السوري الحر"، بأنه يجب عليهم التحرك وجاء في الرسالة نصا: "إما أن يسقط الأسد أو تسقطون أنتم".وتقول وسائل الإعلام إن هذا الخطاب الذي تم الكشف عن مضمونه يشير لأول مرة إلى أن واشنطن كانت تعلم بوجود تحركات وهجوم المعارضة السورية المسلحة الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.كما أوضحت وسائل الإعلام أنه الرسالة التي وصلت مقاتلي "الجيش السوري الحر" لم توضح موعد أو مكان الهجوم، لكنها سبقت سقوط حكومة الأسد بأسابيع.يذكر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي نفى علم واشنطن المسبق بتطورات الأحداث في سوريا قبل سقوط حكومة الأسد.وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
https://sarabic.ae/20241202/نائب-روسي-أمريكا-تمنح-الإرهابيين-فرصة-لإنشاء-دولة-لهم-في-سوريا-1095418538.html
https://sarabic.ae/20241210/المعارضة-السورية-المسلحة-تعلن-سيطرتها-الكاملة-على-مدينة-دير-الزور-1095679154.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

إعلام: واشنطن علمت مسبقا بموعد هجوم "المعارضة المسلحة" في سوريا

10:58 GMT 19.12.2024
© Getty Images / John Moore / Staffقوات أمريكية في سوريا
قوات أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / John Moore / Staff
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالهجوم الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد في سوريا.
وقال إن مقابلة مع أحد مقاتلي "الجيش السوري الحر"، مجموعة مسلحة تلقى أفرادها تدريب على يد الأمريكيين والبريطانيين، كشفت أنه تم إبلاغهم بقرب سقوط حكومة الأسد وأنه يجب عليهم أن يتحركوا.
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
نائب روسي: أمريكا تمنح الإرهابيين فرصة لإنشاء دولة لهم في سوريا
2 ديسمبر, 16:32 GMT
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا أبلغت "الجيش السوري الحر"، بأنه يجب عليهم التحرك وجاء في الرسالة نصا: "إما أن يسقط الأسد أو تسقطون أنتم".
وتقول وسائل الإعلام إن هذا الخطاب الذي تم الكشف عن مضمونه يشير لأول مرة إلى أن واشنطن كانت تعلم بوجود تحركات وهجوم المعارضة السورية المسلحة الذي أدى إلى سقوط حكومة الأسد في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
كما أوضحت وسائل الإعلام أنه الرسالة التي وصلت مقاتلي "الجيش السوري الحر" لم توضح موعد أو مكان الهجوم، لكنها سبقت سقوط حكومة الأسد بأسابيع.
أرشيفية.. صورة ليلية لمدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور
10 ديسمبر, 23:01 GMT
يذكر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي نفى علم واشنطن المسبق بتطورات الأحداث في سوريا قبل سقوط حكومة الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو11:23 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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