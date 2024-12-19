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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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الدفاع التركية: نتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب
الدفاع التركية: نتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T09:50+0000
2024-12-19T09:51+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على صفحتها الرسمية على "تليغرام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى تأكيد أنقرة أنها ستتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب.كما قالت الوكالة إن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بمنطقة القامشلي السورية".وفي ذات الشأن، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إنه "لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".وفي تصريحات سابقة، أمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقاتل جميع التنظيمات الإرهابية لحماية أمنها القومي، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر من جانبها. وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-لأمير-قطر-تركيا-تحارب-كافة-الجماعات-الإرهابية-لحماية-أمنها-الوطني-1095899457.html
https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-وفون-دير-لاين-ضرورة-إدارة-شاملة-في-سوريا-وحل-سلمي-للوضع-الميداني-1095870527.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

الدفاع التركية: نتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب

09:50 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 19.12.2024)
© Getty Images / guvendemirالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / guvendemir
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أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على صفحتها الرسمية على "تليغرام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى تأكيد أنقرة أنها ستتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب.
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أردوغان لأمير قطر: تركيا تحارب كافة الجماعات الإرهابية لحماية أمنها الوطني
17 ديسمبر, 18:21 GMT
كما قالت الوكالة إن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بمنطقة القامشلي السورية".
وفي ذات الشأن، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إنه "لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".
وفي تصريحات سابقة، أمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقاتل جميع التنظيمات الإرهابية لحماية أمنها القومي، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر من جانبها.
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أردوغان وفون دير لاين: ضرورة إدارة شاملة في سوريا وحل سلمي للوضع الميداني
17 ديسمبر, 12:19 GMT
وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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