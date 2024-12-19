https://sarabic.ae/20241219/الدفاع-التركية-نتعاون-مع-الحكومة-السورية-الجديدة-في-مكافحة-الإرهاب--1095951978.html
الدفاع التركية: نتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب
الدفاع التركية: نتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T09:50+0000
2024-12-19T09:50+0000
2024-12-19T09:51+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على صفحتها الرسمية على "تليغرام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى تأكيد أنقرة أنها ستتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب.كما قالت الوكالة إن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بمنطقة القامشلي السورية".وفي ذات الشأن، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إنه "لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".وفي تصريحات سابقة، أمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقاتل جميع التنظيمات الإرهابية لحماية أمنها القومي، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر من جانبها. وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
الدفاع التركية: نتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب
09:50 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 19.12.2024)
أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على صفحتها الرسمية على "تليغرام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى تأكيد أنقرة
أنها ستتعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب.
كما قالت الوكالة إن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بمنطقة القامشلي السورية".
وفي ذات الشأن، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إنه "لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".
وفي تصريحات سابقة، أمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقاتل جميع التنظيمات الإرهابية
لحماية أمنها القومي، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر من جانبها.
وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا
، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.