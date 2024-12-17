https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-لأمير-قطر-تركيا-تحارب-كافة-الجماعات-الإرهابية-لحماية-أمنها-الوطني-1095899457.html
أردوغان لأمير قطر: تركيا تحارب كافة الجماعات الإرهابية لحماية أمنها الوطني
أردوغان لأمير قطر: تركيا تحارب كافة الجماعات الإرهابية لحماية أمنها الوطني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعاون المجتمع الدولي، في عملية إعادة إعمار سوريا. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T18:21+0000
2024-12-17T18:21+0000
2024-12-17T18:21+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة أنقرة التركية، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.كما أشار أردوغان إلى أن "تركيا تقاتل كافة التنظيمات الإرهابية لحماية أمنها القومي، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، وأن هذا الإجراء سيستمر من جانبها".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، اليوم الثلاثاء، أنه "مع الأسف الشديد، لم يتمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم الكافي للشعب السوري الذي تعرّض للمجازر على مدار 13 عاما، والآن سنحت لنا الفرصة لتعويض ذلك، والسبيل الوحيد هو دعم جهود البناء والتنمية في سوريا".وواصل الرئيس التركي: "يجب أن تقف سوريا على قدميها بسرعة بدعم من جيرانها والدول الصديقة والشقيقة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، وانطلاقا من هذا النهج، أعلنّا استئناف عمل سفارتنا في دمشق يوم السبت بعد توقف دام 12 عاما ونصف العام، وستواصل تركيا دعم أشقائها السوريين".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241213/أردوغان-يرد-على-من-كانوا-يشككون-في-الثورة-بسوريا-ويمجدون-عهد-الأسد-1095766572.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, أخبار العالم الآن, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, قطر, العالم, أخبار العالم الآن, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أردوغان لأمير قطر: تركيا تحارب كافة الجماعات الإرهابية لحماية أمنها الوطني
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعاون المجتمع الدولي، في عملية إعادة إعمار سوريا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة أنقرة التركية، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
كما أشار أردوغان إلى أن "تركيا تقاتل كافة التنظيمات الإرهابية لحماية أمنها القومي، وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، وأن هذا الإجراء سيستمر من جانبها".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، اليوم الثلاثاء، أنه "مع الأسف الشديد، لم يتمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم الكافي للشعب السوري الذي تعرّض للمجازر على مدار 13 عاما، والآن سنحت لنا الفرصة لتعويض ذلك، والسبيل الوحيد هو دعم جهود البناء والتنمية في سوريا".
وتابع: أن "نظام البعث الذي انهار بعد 61 عاما من القمع والاستبداد والظلام، خلّف وراءه أنقاضا بمعنى الكلمة، نحن أمام سوريا قُتل منها نحو مليون شخص، ونزح نصف سكانها، وأنهكتها الصراعات المستمرة منذ 13 عاما، ولا يمكن للشعب السوري أن يتحمّل وحده هذا العبء الثقيل".
وواصل الرئيس التركي: "يجب أن تقف سوريا على قدميها بسرعة بدعم من جيرانها والدول الصديقة والشقيقة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، وانطلاقا من هذا النهج، أعلنّا استئناف عمل سفارتنا في دمشق يوم السبت بعد توقف دام 12 عاما ونصف العام، وستواصل تركيا دعم أشقائها السوريين".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.