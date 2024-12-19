https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-ما-حدث-في-سوريا-1095955216.html

بوتين يكشف تفاصيل ما حدث في سوريا

بوتين يكشف تفاصيل ما حدث في سوريا

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل ما حدث في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد، مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لديها قوات برية في سوريا، بل قواعد... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T10:57+0000

2024-12-19T10:57+0000

2024-12-19T11:32+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

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وقال بوتين خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع: "لم تكن لدينا قوات برية في سوريا، هكذا بكل بساطة. لدينا قاعدتان هناك، القوات الجوية والبحرية. القوات البرية السورية تتكون من القوات المسلحة السورية نفسها وقوات أخر كما نعلم جميعًا، ليس هناك أية أسرار في ذلك، هنا نتحدث عما يسمى بالتشكيلات العسكرية الموالية لإيران".وأكد بوتين أن روسيا جاءت إلى سوريا قبل 10 سنوات لمنع ظهور جيب إرهابي هناك، وقد حققنا أهدافنا.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا يمكنها بالفعل استخدام القواعد العسكرية في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية.وأشار بوتين إلى أن الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط تؤيد بقاء قواعد عسكرية روسية في سوريا.وأكد بأن روسيا تحافظ على علاقاتها مع كافة الفصائل في سوريا ودول المنطقة.ولفت بوتين إلى أنه لم ير الأسد بعد وصوله إلى موسكو، لكنه يعتزم القيام بذلك.وتابع :"يمكنني الحديث مع بشار الأسد بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ 12 عاما. يمكن أن نوجه السؤال أيضا إلى المسؤولين عن السلطة في سوريا اليوم".وأكد بوتين أن وسائل الإعلام الأمريكية تعتقد أن ما يحدث في سوريا هو فشل وهزيمة لروسيا، لكن هذا ليس صحيحًا.وتابع: "عندما دخلت مجموعات المعارضة المسلحة إلى حلب كان هناك 30 ألف مقاتل. كان هناك بعض المعارك حول حلب، ولكن في السابق كان أصدقاؤنا الإيرانيون يطلبون المساعدة في سوريا، الآن يطلبون المساعدة لإخراجهم من سوريا".وقال: "نعول على أن يعم السلام والهدوء في سوريا، ونبني علاقاتنا مع جميع المجموعات التي تسيطر على السلطة هناك، ومع دول المنطقة. سنفكر في بقاء قواعدنا في سوريا، وسنقرر ما إذا كنا سنبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على مقاليد الحكم في سوريا. هذا يتطلب البحث من قبل الطرفين عن أرضية مشتركة".وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسيبوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسيبوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك

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