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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
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مرايا العلوم
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خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
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لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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33 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-ما-حدث-في-سوريا-1095955216.html
بوتين يكشف تفاصيل ما حدث في سوريا
بوتين يكشف تفاصيل ما حدث في سوريا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل ما حدث في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد، مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لديها قوات برية في سوريا، بل قواعد... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T10:57+0000
2024-12-19T11:32+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال بوتين خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع: "لم تكن لدينا قوات برية في سوريا، هكذا بكل بساطة. لدينا قاعدتان هناك، القوات الجوية والبحرية. القوات البرية السورية تتكون من القوات المسلحة السورية نفسها وقوات أخر كما نعلم جميعًا، ليس هناك أية أسرار في ذلك، هنا نتحدث عما يسمى بالتشكيلات العسكرية الموالية لإيران".وأكد بوتين أن روسيا جاءت إلى سوريا قبل 10 سنوات لمنع ظهور جيب إرهابي هناك، وقد حققنا أهدافنا.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا يمكنها بالفعل استخدام القواعد العسكرية في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية.وأشار بوتين إلى أن الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط تؤيد بقاء قواعد عسكرية روسية في سوريا.وأكد بأن روسيا تحافظ على علاقاتها مع كافة الفصائل في سوريا ودول المنطقة.ولفت بوتين إلى أنه لم ير الأسد بعد وصوله إلى موسكو، لكنه يعتزم القيام بذلك.وتابع :"يمكنني الحديث مع بشار الأسد بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ 12 عاما. يمكن أن نوجه السؤال أيضا إلى المسؤولين عن السلطة في سوريا اليوم".وأكد بوتين أن وسائل الإعلام الأمريكية تعتقد أن ما يحدث في سوريا هو فشل وهزيمة لروسيا، لكن هذا ليس صحيحًا.وتابع: "عندما دخلت مجموعات المعارضة المسلحة إلى حلب كان هناك 30 ألف مقاتل. كان هناك بعض المعارك حول حلب، ولكن في السابق كان أصدقاؤنا الإيرانيون يطلبون المساعدة في سوريا، الآن يطلبون المساعدة لإخراجهم من سوريا".وقال: "نعول على أن يعم السلام والهدوء في سوريا، ونبني علاقاتنا مع جميع المجموعات التي تسيطر على السلطة هناك، ومع دول المنطقة. سنفكر في بقاء قواعدنا في سوريا، وسنقرر ما إذا كنا سنبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على مقاليد الحكم في سوريا. هذا يتطلب البحث من قبل الطرفين عن أرضية مشتركة".وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسيبوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسيبوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241219/الخط-المباشر-مع-بوتين-فيديو-1095946036.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

بوتين يكشف تفاصيل ما حدث في سوريا

10:57 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 11:32 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل ما حدث في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد، مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لديها قوات برية في سوريا، بل قواعد عسكرية فقط
وقال بوتين خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع: "لم تكن لدينا قوات برية في سوريا، هكذا بكل بساطة. لدينا قاعدتان هناك، القوات الجوية والبحرية. القوات البرية السورية تتكون من القوات المسلحة السورية نفسها وقوات أخر كما نعلم جميعًا، ليس هناك أية أسرار في ذلك، هنا نتحدث عما يسمى بالتشكيلات العسكرية الموالية لإيران".
وأكد بوتين أن روسيا جاءت إلى سوريا قبل 10 سنوات لمنع ظهور جيب إرهابي هناك، وقد حققنا أهدافنا.

لقد جئنا إلى سوريا حتى لا يتم إنشاء جيب إرهابي هناك، مشابه لما تم إنشاؤه في بلدان أخرى، على سبيل المثال، في أفغانستان. بشكل عام، حققنا أهدافنا.

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا يمكنها بالفعل استخدام القواعد العسكرية في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية.
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
11:33 GMT
وأشار بوتين إلى أن الغالبية العظمى من دول الشرق الأوسط تؤيد بقاء قواعد عسكرية روسية في سوريا.
وأكد بأن روسيا تحافظ على علاقاتها مع كافة الفصائل في سوريا ودول المنطقة.

اليوم، الوضع ليس سهلا ، بالطبع، في الجمهورية العربية السورية، ونأمل حقا أن يتحقق السلام والهدوء هناك، ونحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت بوتين إلى أنه لم ير الأسد بعد وصوله إلى موسكو، لكنه يعتزم القيام بذلك.

بصراحة، لم التق بعد بالرئيس الأسد بعد وصوله إلى موسكو، لكنني أخطط للقيام بذلك. سنتحدث معه بالتأكيد.

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع :"يمكنني الحديث مع بشار الأسد بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ 12 عاما. يمكن أن نوجه السؤال أيضا إلى المسؤولين عن السلطة في سوريا اليوم".
وأكد بوتين أن وسائل الإعلام الأمريكية تعتقد أن ما يحدث في سوريا هو فشل وهزيمة لروسيا، لكن هذا ليس صحيحًا.

ليس من قبيل الصدفة أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ترغب في تحسين علاقاتها معهم اليوم. إذا كانت تلك منظمات إرهابية، فلماذا تقتربون منها؟ هذا يعني أنهم قد تغيروا؟.

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "عندما دخلت مجموعات المعارضة المسلحة إلى حلب كان هناك 30 ألف مقاتل. كان هناك بعض المعارك حول حلب، ولكن في السابق كان أصدقاؤنا الإيرانيون يطلبون المساعدة في سوريا، الآن يطلبون المساعدة لإخراجهم من سوريا".

وأضاف بوتين: "قدمنا المساعدة لأربعة آلاف مقاتل من القوات الإيرانية للانسحاب من سوريا عبر قاعدة حميميم، ومنها إلى العراق وإلى إيران".

وقال: "نعول على أن يعم السلام والهدوء في سوريا، ونبني علاقاتنا مع جميع المجموعات التي تسيطر على السلطة هناك، ومع دول المنطقة. سنفكر في بقاء قواعدنا في سوريا، وسنقرر ما إذا كنا سنبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على مقاليد الحكم في سوريا. هذا يتطلب البحث من قبل الطرفين عن أرضية مشتركة".
وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو11:23 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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