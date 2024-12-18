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مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي
مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال من المواطنين الروس إلى الرئيس الروسي قبل برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" المزمع بثه على الهواء... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:01+0000
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روسيا
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وقد تم فتح مركز الاتصال الخاص بالبرنامج، الذي سيأخذ شكل مؤتمر صحفي كبير للرئيس، وتم استقبال الطلبات لليوم الحادي عشر. وحتى الآن تلقى المقر فعليا ما مجموعه 1539761 سؤالا وطلبا تمت معالجتها جميعها بتنسيقات مختلفة.وقد اختار أكثر من 198 ألف شخص ترك طلباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي "Odnoklassniki" و"Vkontakte"، وتم إرسال 40008 رسالة عبر البريد، وعبر الموقع الإلكتروني 96363 طلبا.كما تحتفظ قضية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بمكانة رائدة، إضافة إلى كل ذلك.وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "يقوم الرئيس بشكل أساسي (بالتحضير) لتلخيص نتائج العام في مؤتمر صحفي مقترن بخط مباشر. فهو يعمل، وينظر في مجموعة من طلبات المواطنين ويتلقى تقليديًا المعلومات منهم، الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، حول مواضيع مختلفة. في الواقع، يقوم بتحديث البيانات، (يعقد) اجتماعات مستمرة مع قيادة الإدارة (الرئاسية) بعملية عادية، عملية إعداد مكثفة للغاية".وفي عام 2023، تلقى مقر الجبهة الشعبية أكثر من 2 مليون و840 ألف نداء للرئيس الروسي بصيغ مختلفة.ويتم تلقي الأسئلة تقليديا من خلال تطبيق الهاتف المحمول "موسكو-بوتين"، والموقع الإلكتروني الذي يحمل نفس الاسم، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها
https://sarabic.ae/20241201/الكرملين-يفند-أكاذيب-مذكرات-ميركل-بشأن-الرئيس-بوتين-1095367420.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي

12:01 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 13:19 GMT 18.12.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال من المواطنين الروس إلى الرئيس الروسي قبل برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" المزمع بثه على الهواء مباشرة، يوم غد الخميس 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وقد تم فتح مركز الاتصال الخاص بالبرنامج، الذي سيأخذ شكل مؤتمر صحفي كبير للرئيس، وتم استقبال الطلبات لليوم الحادي عشر. وحتى الآن تلقى المقر فعليا ما مجموعه 1539761 سؤالا وطلبا تمت معالجتها جميعها بتنسيقات مختلفة.

ووفقا للإحصائيات التي قدمتها قناة "روسيا 24" التلفزيونية، تظل طريقة الاتصال الأكثر شعبية هي الاتصال هاتفيا بمقر الجبهة، حيث اتصل المواطنون بالخط المباشر 831.966 مرة. وتم استلام أكثر من 373 ألف رسالة.

وقد اختار أكثر من 198 ألف شخص ترك طلباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي "Odnoklassniki" و"Vkontakte"، وتم إرسال 40008 رسالة عبر البريد، وعبر الموقع الإلكتروني 96363 طلبا.

وتظل القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للمواطنين هي القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية والطرق والإسكان والخدمات المجتمعية والمدفوعات الاجتماعية.

كما تحتفظ قضية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بمكانة رائدة، إضافة إلى كل ذلك.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
الكرملين يفند "أكاذيب مذكرات ميركل" بشأن الرئيس بوتين
1 ديسمبر, 11:19 GMT
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "يقوم الرئيس بشكل أساسي (بالتحضير) لتلخيص نتائج العام في مؤتمر صحفي مقترن بخط مباشر. فهو يعمل، وينظر في مجموعة من طلبات المواطنين ويتلقى تقليديًا المعلومات منهم، الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، حول مواضيع مختلفة. في الواقع، يقوم بتحديث البيانات، (يعقد) اجتماعات مستمرة مع قيادة الإدارة (الرئاسية) بعملية عادية، عملية إعداد مكثفة للغاية".

سيتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، عند الظهر بتوقيت موسكو. وتم تنظيم مركز اتصال لجمع طلبات المواطنين، وبدأ العمل ليلة 8 ديسمبر.

وفي عام 2023، تلقى مقر الجبهة الشعبية أكثر من 2 مليون و840 ألف نداء للرئيس الروسي بصيغ مختلفة.
ويتم تلقي الأسئلة تقليديا من خلال تطبيق الهاتف المحمول "موسكو-بوتين"، والموقع الإلكتروني الذي يحمل نفس الاسم، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها
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