الكرملين يفند "أكاذيب مذكرات ميركل" بشأن الرئيس بوتين
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الكرملين، موسكو
© Sputnik/
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على مذكرات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد حقًا على نهج متساوٍ في العلاقات مع ألمانيا.
وقال بيسكوف في مقابلة مع بافيل زاروبين عندما سئل عما إذا كانت ميركل تحاول توضيح موقفها من "صيغة مينسك" بشأن أوكرانيا في مذكراتها: "لقد اعتمد بوتين حقًا على نهج بناء ومتساو ومتبادل المنفعة في العلاقات، وكان يعتقد أنه من خلال التعاون يمكن تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ والتأمين ضد مثل هذه المخاطر الجيوسياسية، وقد فعل كل شيء من أجل ذلك".
وتابع: "على ما يبدو، كان هذا مقدمة لتلك القرارات ذاتها - لخداع الجانب الروسي باتفاقيات مينسك وما إلى ذلك. على الأرجح، هذا هو المزاج الداخلي الذي يأتي الآن من خلال كلماتها، من خلال مذكراتها. على الأرجح. لا أستطيع الجزم بذلك".
وأضاف: "من الواضح أنها لا تزال واحدة من أكثر الشخصيات ثقلاً في السياسة، على الرغم من أنها متقاعدة بالفعل، إلا أن سلطتها ربما لا تزال رائدة بين السياسيين الألمان. وبطبيعة الحال، فإن كلمتها في مثل هذا الوضع الصعب تستحق الكثير، ربما يستمع إليها الألمان وينظرون إليها".
وأشار بيسكوف، تعليقًاعلى تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بأن فلاديمير بوتن تأخر عن حضور قمة مجموعة الثمانية في عام 2007 "بسبب البيرة"، إلى أن سبب التأخير كان بسبب الجدول الزمني الصعب في تلك الاجتماعات.
وتابع: "عندما يسافر الناس في أوروبا بحرية تامة في وسائل النقل العام مع الكلاب، ويُسمح للكلاب بالجلوس على مقعد في الحافلة، فإنهم يذهبون إلى المطاعم مع الكلاب، فجأة، إذا كان هذا كلب بوتين، فهذا دليل على القوة. لا يمكن للمرء إلا أن يشعر بالحيرة من مثل هذه الكلمات، لأن بوتين استقبلها بحرارة، وأظهر أقصى قدر من الضيافة. إذا كانت تكتب بهذه الطريقة، فمن المحتمل أنها لم تكن منفتحة على الحوار كما كان بوتين معها".
وأشار إلى أن ميركل كانت موضع ترحيب في روسيا، وربما لم تكن منفتحة على الحوار مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأجاب على سؤال حول موقف بوتين تجاه المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي عُرضت مذكراتها للبيع هذا الأسبوع: "الحقيقة هي أن بوتين اعتمد حقًا على نهج بناء ومتساو ومفيد للجانبين في العلاقات، وكان يعتقد أنه من خلال التعاون يمكن للمرء تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ والتأمين ضد مثل هذه المخاطر الجيوسياسية. لقد كان يؤمن بهذا بصدق، وما زال يؤمن بذلك، وفعل كل شيء".
30 أبريل 2023, 12:53 GMT
طرحت مذكرات المستشارة الألمانية السابقة، "الحرية"، للبيع يوم الثلاثاء. يتم إصدارها في وقت واحد في 31 دولة حول العالم، بما في ذلك روسيا والصين. وقالت ميركل في مذكراتها، على وجه الخصوص، إنها اعتبرت حادثة ظهور لابرادور كوني في المفاوضات الرئاسية بمثابة استعراض للقوة، لأن المستشارة الألمانية كانت تخاف من الكلاب.
وكتبت ميركل في مذكراتها الصادرة حديثاً وهي بعنوان "الحرية"، أنها كانت تعلم أن بوتين كان يأتي بصحبة كلبته الأليفة كوني في بعض الأحيان إلى اجتماعات مع ضيوف أجانب، ومن ثم طلبت من أحد مساعديها في العام السابق أن يطلب من فريق بوتين عدم إحضار كوني في وجودها؛ لأنها تخاف من الكلاب.
وحين التقيا في موسكو عام 2006، قالت إن "بوتين احترم الطلب"، لكنه قدم لها "دمية كبيرة لكلب"، قائلاً إنها "لا تعض".
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن يكون قد تعمد استخدام كلبته "كوني"، وهي من فصيلة كلاب اللابرادور السوداء، لترهيب المستشارة الألمانية.
سبق أن نشرت صحيفة " Zeit" عددًا من المقتطفات من هذا الكتاب. وعلى وجه الخصوص، تتذكر ميركل باعتزاز طفولتها ووالديها، اللذين خلقا البيئة الأكثر راحة وأمانًا لها ولإخوتها. وفي الوقت نفسه، تشارك ميركل ذكريات سلبية عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي نشأت فيها. وتتذكر على وجه الخصوص اللحظة التي طُردت فيها من محاضرة حول الماركسية اللينينية، حيث كانت تدرس الفيزياء.
تم تخصيص أجزاء أخرى من المذكرات المنشورة لأحداث قمة الناتو في بوخارست عام 2008، والتي تقرر فيها تأجيل مسألة قبول مولدوفا وأوكرانيا في الحلف، بالإضافة إلى شخصيات محددة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
شغلت ميركل منصب المستشارة الفيدرالية لألمانيا من عام 2005 إلى عام 2021، ومن عام 2000 إلى عام 2018 كانت رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. ونشرت مذكراتها التي تحمل عنوان "الحرية" في وقت واحد في 31 دولة، بما في ذلك روسيا والصين.