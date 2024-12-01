https://sarabic.ae/20241201/الكرملين-يفند-أكاذيب-مذكرات-ميركل-بشأن-الرئيس-بوتين-1095367420.html

الكرملين يفند "أكاذيب مذكرات ميركل" بشأن الرئيس بوتين

الكرملين يفند "أكاذيب مذكرات ميركل" بشأن الرئيس بوتين

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على مذكرات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد حقًا على نهج... 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T11:19+0000

2024-12-01T11:19+0000

2024-12-01T11:19+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

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وقال بيسكوف في مقابلة مع بافيل زاروبين عندما سئل عما إذا كانت ميركل تحاول توضيح موقفها من "صيغة مينسك" بشأن أوكرانيا في مذكراتها: "لقد اعتمد بوتين حقًا على نهج بناء ومتساو ومتبادل المنفعة في العلاقات، وكان يعتقد أنه من خلال التعاون يمكن تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ والتأمين ضد مثل هذه المخاطر الجيوسياسية، وقد فعل كل شيء من أجل ذلك".وأضاف: "من الواضح أنها لا تزال واحدة من أكثر الشخصيات ثقلاً في السياسة، على الرغم من أنها متقاعدة بالفعل، إلا أن سلطتها ربما لا تزال رائدة بين السياسيين الألمان. وبطبيعة الحال، فإن كلمتها في مثل هذا الوضع الصعب تستحق الكثير، ربما يستمع إليها الألمان وينظرون إليها".وأشار بيسكوف، تعليقًاعلى تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بأن فلاديمير بوتن تأخر عن حضور قمة مجموعة الثمانية في عام 2007 "بسبب البيرة"، إلى أن سبب التأخير كان بسبب الجدول الزمني الصعب في تلك الاجتماعات.وأشار إلى أن ميركل كانت موضع ترحيب في روسيا، وربما لم تكن منفتحة على الحوار مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأجاب على سؤال حول موقف بوتين تجاه المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي عُرضت مذكراتها للبيع هذا الأسبوع: "الحقيقة هي أن بوتين اعتمد حقًا على نهج بناء ومتساو ومفيد للجانبين في العلاقات، وكان يعتقد أنه من خلال التعاون يمكن للمرء تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ والتأمين ضد مثل هذه المخاطر الجيوسياسية. لقد كان يؤمن بهذا بصدق، وما زال يؤمن بذلك، وفعل كل شيء".طرحت مذكرات المستشارة الألمانية السابقة، "الحرية"، للبيع يوم الثلاثاء. يتم إصدارها في وقت واحد في 31 دولة حول العالم، بما في ذلك روسيا والصين. وقالت ميركل في مذكراتها، على وجه الخصوص، إنها اعتبرت حادثة ظهور لابرادور كوني في المفاوضات الرئاسية بمثابة استعراض للقوة، لأن المستشارة الألمانية كانت تخاف من الكلاب.وكتبت ميركل في مذكراتها الصادرة حديثاً وهي بعنوان "الحرية"، أنها كانت تعلم أن بوتين كان يأتي بصحبة كلبته الأليفة كوني في بعض الأحيان إلى اجتماعات مع ضيوف أجانب، ومن ثم طلبت من أحد مساعديها في العام السابق أن يطلب من فريق بوتين عدم إحضار كوني في وجودها؛ لأنها تخاف من الكلاب.وحين التقيا في موسكو عام 2006، قالت إن "بوتين احترم الطلب"، لكنه قدم لها "دمية كبيرة لكلب"، قائلاً إنها "لا تعض".نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن يكون قد تعمد استخدام كلبته "كوني"، وهي من فصيلة كلاب اللابرادور السوداء، لترهيب المستشارة الألمانية.تم تخصيص أجزاء أخرى من المذكرات المنشورة لأحداث قمة الناتو في بوخارست عام 2008، والتي تقرر فيها تأجيل مسألة قبول مولدوفا وأوكرانيا في الحلف، بالإضافة إلى شخصيات محددة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.شغلت ميركل منصب المستشارة الفيدرالية لألمانيا من عام 2005 إلى عام 2021، ومن عام 2000 إلى عام 2018 كانت رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. ونشرت مذكراتها التي تحمل عنوان "الحرية" في وقت واحد في 31 دولة، بما في ذلك روسيا والصين.ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانياميركل حزينة بعد فوز ترامب وتتحدث عن لحظة أحرجها فيها الرئيس الأمريكي

https://sarabic.ae/20230430/ميركل-تفصح-عن-تفاصيل-جديدة-بشأن-مفاوضات-مينسك-بين-روسيا-وأوكرانيا-1076483965.html

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