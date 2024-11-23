https://sarabic.ae/20241123/ميركل-حزينة-بعد-فوز-ترامب-وتتحدث-عن-لحظة-أحرجها-فيها-الرئيس-الأمريكي-1095106562.html

ميركل حزينة بعد فوز ترامب وتتحدث عن لحظة أحرجها فيها الرئيس الأمريكي

ميركل حزينة بعد فوز ترامب وتتحدث عن لحظة أحرجها فيها الرئيس الأمريكي

سبوتنيك عربي

قالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، إنها شعرت "بالحزن" لعودة دونالد ترامب إلى السلطة، وتذكرت أن كل لقاء معه كان "منافسة: أنتَ أو أنا". 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T01:04+0000

2024-11-23T01:04+0000

2024-11-23T01:04+0000

أنغيلا ميركل

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في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام ألمانية نُشرت أمس الجمعة على وكالة "أسوشيتد برس"، قالت ميركل إن ترامب "يشكل تحديًا للعالم، وخاصة للتعددية".عملت ميركل مع أربعة رؤساء أمريكيين عندما كانت مستشارة ألمانية، وكانت في السلطة طوال فترة ولاية ترامب الأولى. وهي الفترة الأكثر توتراً للعلاقات الألمانية الأمريكية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".لحظة محرجةفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت ميركل إنها "تتذكر" ما حدث في المكتب البيضاوي عندما زارت ترامب لأول مرة في البيت الأبيض في مارس/آذار 2017، حيث صاح المصورون "مصافحة!" وسألت ميركل ترامب بهدوء: "هل تريد مصافحة؟" ولم يرد ترامب، الذي نظر إلى الأمام ويداه متشابكتان.ونقلت الصحيفة عن ميركل قولها، "حاولت إقناعه بمصافحة من أجل المصورين، لأنني اعتقدت بطريقتي البناءة أنه ربما لم يلاحظ أنهم يريدون مثل هذه الصورة. لكن بالطبع كان رفضه مدروسا".وقد تصافح الاثنان في نقاط أخرى خلال الزيارة.ما الذي تعرفه عن ترامب؟وعندما سُئِلت عما يجب أن يعرفه المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز عن التعامل مع ترامب، قالت ميركل إنه "فضولي للغاية ويريد التفاصيل، ولكن فقط لقراءتها لصالحه، لإيجاد الحجج التي تقويه وتضعف الآخرين".وكشفت ميركل أنها شعرت "بالحزن" لفوز ترامب على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، قائلة، "لقد كان بالفعل خيبة أمل بالنسبة لي أن هيلاري كلينتون (المرشحة الديمقراطية السابقة) لم تفز في عام 2016. كنت أتمنى نتيجة مختلفة هذه المرة".ومن المقرر أن تصدر ميركل البالغة من العمر 70 عامًا، وهي ديمقراطية مسيحية من يمين الوسط، والتي ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ترك منصبها، مذكراتها الأسبوع المقبل.

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أنغيلا ميركل, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية