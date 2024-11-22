https://sarabic.ae/20241122/كيم-جونغ-أون-يكشف-عن-النتيجة-المؤكدة-من-المفاوضات-السابقة-مع-ترامب-1095097157.html
كيم جونغ أون يكشف عن النتيجة المؤكدة من المفاوضات السابقة مع ترامب
كيم جونغ أون يكشف عن النتيجة المؤكدة من المفاوضات السابقة مع ترامب
سبوتنيك عربي
تطرق زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، إلى المفاوضات السابقة التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق والمنتخب حاليا، دونالد ترامب. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:26+0000
2024-11-22T14:26+0000
2024-11-22T14:26+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102346/90/1023469066_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3549b4d87f2953998fca2babc87e770e.jpg
وأكد كيم خلال خطاب ألقاه في حفل افتتاح معرض للأسلحة بعنوان "تطوير الدفاع الوطني 2024"، أن بلاده بذلت قصارى جهدها في المفاوضات مع أمريكا، إلا أن هذا "أكد فقط سياسة واشنطن العدائية الثابتة تجاه بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة.وأشار زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الخطاب، قائلا: "إننا بذلنا بالفعل كل ما في وسعنا في المفاوضات مع أمريكا، وما كان مؤكدا من النتيجة هو... السياسة العدوانية والعدائية الثابتة تجاه كوريا الديمقراطية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وفي خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، عقد مع كيم جونغ أون، اجتماعات متعددة، بما في ذلك محادثات قمة في سنغافورة وفيتنام في عامي 2018 و2019 على التوالي، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق ذي معنى.ويتهم كيم جونغ أون أمريكا حاليا "بتعزيز التحالفات العسكرية ونشر الأسلحة الاستراتيجية التي تستهدف كوريا الشمالية، وتصعيد الضغوط العسكرية والاستفزازات إلى "أقصى الحدود".وشدد أن بلاده "لن تتجاهل أبدا، تحت أي ظرف من الظروف، انتهاك أمنها"، متعهدا بأنه "لن تكون هناك أبدا مناسبة للبلاد للتخلي عن "التوازن العسكري" بمفردها.كما حدد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال خطابه، المهام اللازمة لترقية الأسلحة العسكرية لتتناسب مع الحرب الحديثة، قائلا إن البلاد "ستطور قدرات الدفاع عن النفس بشكل أكثر عدوانية ودون حدود لتتوافق مع التهديدات المتطورة باستمرار لأساليب الحرب المعادية".وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المعرض الدفاعي، عرض أحدث منتجات الدفاع المتطورة في البلاد، بما في ذلك الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية.وبحسب صورة منشورة للحدث، فقد تم عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فرط صوتية، بالإضافة إلى طائرات دون طيار وقاذفات صواريخ متعددة، والتي كشفت عنها كوريا الديمقراطية حتى الآن خلال العام الحالي، بحسب "يونهاب".
https://sarabic.ae/20241115/مبعوث-ترامب-السابق-إلى-كوريا-الديمقراطية-كيم-جونغ-أون-لن-يتفاوض-على-نزع-السلاح-النووي-1094842581.html
https://sarabic.ae/20240723/كوريا-الشمالية-لا-نهتم-بتفاخر-ترامب-بصداقته-مع-كيم-جونغ-أون-1091062963.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102346/90/1023469066_348:0:3000:1989_1920x0_80_0_0_333cccde03657b2dfbe27e595d0f58ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كيم جونغ أون يكشف عن النتيجة المؤكدة من المفاوضات السابقة مع ترامب
تطرق زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، إلى المفاوضات السابقة التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق والمنتخب حاليا، دونالد ترامب.
وأكد كيم خلال خطاب ألقاه في حفل افتتاح معرض للأسلحة بعنوان "تطوير الدفاع الوطني 2024"، أن بلاده بذلت قصارى جهدها في المفاوضات مع أمريكا، إلا أن هذا "أكد فقط سياسة واشنطن العدائية الثابتة تجاه بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة.
وأشار زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الخطاب، قائلا: "إننا بذلنا بالفعل كل ما في وسعنا في المفاوضات مع أمريكا، وما كان مؤكدا من النتيجة هو... السياسة العدوانية والعدائية الثابتة تجاه كوريا الديمقراطية"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وفي خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، عقد مع كيم جونغ أون، اجتماعات متعددة، بما في ذلك محادثات قمة في سنغافورة وفيتنام في عامي 2018 و2019 على التوالي، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق ذي معنى.
ويتهم كيم جونغ أون أمريكا حاليا "بتعزيز التحالفات العسكرية ونشر الأسلحة الاستراتيجية التي تستهدف كوريا الشمالية، وتصعيد الضغوط العسكرية والاستفزازات إلى "أقصى الحدود".
وأشار إلى أنه "في ضوء هذا الواقع، تدرك (كوريا الديمقراطية) كل يوم وكل ساعة، أن تحقيق أقوى القدرات العسكرية هو السبيل الوحيد للحفاظ على السلام ويوفر ضمانة قوية للأمن والتنمية".
وشدد أن بلاده "لن تتجاهل أبدا، تحت أي ظرف من الظروف، انتهاك أمنها"، متعهدا بأنه "لن تكون هناك أبدا مناسبة للبلاد للتخلي عن "التوازن العسكري" بمفردها.
كما حدد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال خطابه، المهام اللازمة لترقية الأسلحة العسكرية لتتناسب مع الحرب الحديثة، قائلا إن البلاد "ستطور قدرات الدفاع عن النفس بشكل أكثر عدوانية ودون حدود لتتوافق مع التهديدات المتطورة باستمرار لأساليب الحرب المعادية".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المعرض الدفاعي، عرض أحدث منتجات الدفاع المتطورة في البلاد، بما في ذلك الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية.
وبحسب صورة منشورة للحدث، فقد تم عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فرط صوتية، بالإضافة إلى طائرات دون طيار وقاذفات صواريخ متعددة، والتي كشفت عنها كوريا الديمقراطية حتى الآن خلال العام الحالي، بحسب "يونهاب".