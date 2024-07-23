كوريا الشمالية: لا نهتم بتفاخر ترامب بصداقته مع كيم جونغ أون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240723/كوريا-الشمالية-لا-نهتم-بتفاخر-ترامب-بصداقته-مع-كيم-جونغ-أون-1091062963.html
كوريا الشمالية: لا نهتم بتفاخر ترامب بصداقته مع كيم جونغ أون
كوريا الشمالية: لا نهتم بتفاخر ترامب بصداقته مع كيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
صدر من كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أول رد فعل منها على تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تفاخره بصداقته بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:27+0000
2024-07-23T13:27+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103942/51/1039425111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce0ee39fee6523d1952df50128aa4fb7.jpg
وقال ترامب خلال خطاب قبوله الأخير كمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إنه "يتفق مع كيم جونغ أون بشكل جيد للغاية"، وأشار إلى رغبته الواضحة في إعادة التواصل معه.وقال الرئيس الأمريكي السابق: "من الجميل أن تنسجم مع شخص لديه الكثير من الأسلحة النووية أو غير ذلك، إنه (كيم جونغ أون) يرغب في رؤيتي مرة أخرى أيضا، وأعتقد أنه يفتقدني".وردا على ذلك، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن تصريحات ترامب عززت "الرغبة العالقة" فيما يتعلق بآفاق العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا، لكنها دعت أمريكا إلى اتخاذ الاختيار الصحيح فيما يتعلق بكيفية التعامل مع كوريا الشمالية، بغض النظر عمن سيفوز بالبيت الأبيض.وتابعت الوكالة في تعليقها: "حتى لو تولت أي إدارة السلطة في أمريكا، فإن المناخ السياسي المرتبك بسبب الاقتتال الداخلي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لن يتغير، وبالتالي، نحن لا نهتم بهذا الأمر"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأضافت أنه "يجب التمييز بدقة بين السياسة الخارجية للدولة والمشاعر الشخصية"، مشيرة إلى أن "أمريكا اتبعت سياسة عدائية شرسة ومستمرة تجاه كوريا الشمالية".وعقد ترامب 3 اجتماعات وجها لوجه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لكن المفاوضات الجادة توقفت بعد قمتهما في هانوي في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، تركز كوريا الشمالية على تطوير برامجها النووية والصاروخية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
https://sarabic.ae/20240719/ترامب-عن-زعيم-كوريا-الشمالية-أعتقد-أنه-يفتقدني-1090935097.html
https://sarabic.ae/20240628/ترامب-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-لن-تبقى-معادية-لواشنطن-إذا-وجد-زعيم-عاقل-في-البيت-الأبيض-1090291667.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103942/51/1039425111_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3317d22cbf5797fa7b2f780b33db1809.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية: لا نهتم بتفاخر ترامب بصداقته مع كيم جونغ أون

13:27 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / Saul Loebلقاء الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، 27 فبراير/شباط 2019
لقاء الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، 27 فبراير/شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
لقاء الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، 27 فبراير/شباط 2019
© AFP 2023 / Saul Loeb
تابعنا عبر
صدر من كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أول رد فعل منها على تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تفاخره بصداقته بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
وقال ترامب خلال خطاب قبوله الأخير كمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إنه "يتفق مع كيم جونغ أون بشكل جيد للغاية"، وأشار إلى رغبته الواضحة في إعادة التواصل معه.
وقال الرئيس الأمريكي السابق: "من الجميل أن تنسجم مع شخص لديه الكثير من الأسلحة النووية أو غير ذلك، إنه (كيم جونغ أون) يرغب في رؤيتي مرة أخرى أيضا، وأعتقد أنه يفتقدني".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "أعتقد أنه يفتقدني"
19 يوليو, 04:33 GMT
وردا على ذلك، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن تصريحات ترامب عززت "الرغبة العالقة" فيما يتعلق بآفاق العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا، لكنها دعت أمريكا إلى اتخاذ الاختيار الصحيح فيما يتعلق بكيفية التعامل مع كوريا الشمالية، بغض النظر عمن سيفوز بالبيت الأبيض.
وتابعت الوكالة في تعليقها: "حتى لو تولت أي إدارة السلطة في أمريكا، فإن المناخ السياسي المرتبك بسبب الاقتتال الداخلي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لن يتغير، وبالتالي، نحن لا نهتم بهذا الأمر"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأضافت أنه "يجب التمييز بدقة بين السياسة الخارجية للدولة والمشاعر الشخصية"، مشيرة إلى أن "أمريكا اتبعت سياسة عدائية شرسة ومستمرة تجاه كوريا الشمالية".
ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
ترامب: روسيا والصين وكوريا الشمالية لن تبقى معادية لواشنطن إذا وجد "زعيم عاقل" في البيت الأبيض
28 يونيو, 23:30 GMT

وأشار التعليق الكوري الشمالي، إلى أن "ترامب لم يُحدث أي تغيير إيجابي جوهري، رغم أنه حاول أن يعكس العلاقات الشخصية الخاصة مع كيم جونغ أون في العلاقات الثنائية، عندما كان رئيسا".

وعقد ترامب 3 اجتماعات وجها لوجه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لكن المفاوضات الجادة توقفت بعد قمتهما في هانوي في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، تركز كوريا الشمالية على تطوير برامجها النووية والصاروخية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة13:22 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала