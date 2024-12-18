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روسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري
روسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري لم يستطع إجراء تدريبات بانتظام، وكان تدريبه القتالي... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:20+0000
2024-12-18T11:20+0000
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وقال غيراسيموف، في إحاطة، أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية: "في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، شنت المعارضة هجوماً من منطقة خفض التصعيد في إدلب. ولم تتمكن القوات الحكومية من توفير المقاومة الكافية". وأشار غيراسيموف إلى أن روسيا قامت بمحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية سورية في صيغة أستانا، لكن هذا لم يناسب الولايات المتحدة وبريطانيا في المقام الأول، وأن الدولة السورية قد دُمرت فعليا.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي. وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية شاملة يقودها السوريونطهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية
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العالم العربي, الشعب السوري, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الشعب السوري, أخبار سوريا اليوم

روسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري

11:20 GMT 18.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابات الجيش السوري على أطراف دمشق
دبابات الجيش السوري على أطراف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري لم يستطع إجراء تدريبات بانتظام، وكان تدريبه القتالي سيئًا بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال غيراسيموف، في إحاطة، أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية: "في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، شنت المعارضة هجوماً من منطقة خفض التصعيد في إدلب. ولم تتمكن القوات الحكومية من توفير المقاومة الكافية".

وأضاف غيراسيموف، أن ذلك يرجع إلى عدم قدرة الجيش السوري على إجراء تدريبات قتالية بانتظام وتدني الحالة النفسية للأفراد بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد الناجمة عن العقوبات غير المسبوقة من الولايات المتحدة وحلفائها".

مجلس الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا
أمس, 17:34 GMT
وأشار غيراسيموف إلى أن روسيا قامت بمحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية سورية في صيغة أستانا، لكن هذا لم يناسب الولايات المتحدة وبريطانيا في المقام الأول، وأن الدولة السورية قد دُمرت فعليا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت جماعات المعارضة المسلحة السورية، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي. وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية شاملة يقودها السوريون
طهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية
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