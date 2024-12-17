https://sarabic.ae/20241217/روسيا-تدعو-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1095896904.html
روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا
روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:34+0000
2024-12-17T17:34+0000
2024-12-17T17:34+0000
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب رفع العقوبات لأنها كما قلنا دائماً تطال مواطنين عاديين، ومن جانبنا سنواصل تقديم المساعدة لشعبنا السوري الشقيق". وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-وفون-دير-لاين-ضرورة-إدارة-شاملة-في-سوريا-وحل-سلمي-للوضع-الميداني-1095870527.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب رفع العقوبات لأنها كما قلنا دائماً تطال مواطنين عاديين، ومن جانبنا سنواصل تقديم المساعدة لشعبنا السوري الشقيق".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.