طهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية

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ع الموجة مع ايلي
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
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29 د
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241217/طهران-نفضل-التواصل-مع-السلطات-السورية-الحالية-عبر-القنوات-الرسمية-1095904010.html
طهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية
طهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران "تفضل القنوات الرسمية" للتواصل مع السلطات الحالية في دمشق. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T22:31+0000
2024-12-17T22:31+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وأكد عراقجي، خلال مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية، أمس الثلاثاء، حول المسار الذي تفضله طهران للحوار مع الحكومة القائمة في سوريا: "القنوات الرسمية والدبلوماسية هي خيارنا المفضل، وهذا يعود إلى وجود التنسيق والضمانات اللازمة وفقًا لاتفاقية فيينا، لحضور الوفد الفني لوزارة الخارجية برفقة الدبلوماسيين المعينين".وأشار عراقجي إلى أن التخطيط لسقوط النظام السوري "كان يتم خارج المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "كانت لدينا معلومات موثقة وعديدة عن التحركات والاتصالات المكثفة التي تمت في عواصم الدول المجاورة لكسب تأييد هذه الدول ودعمها".وأضاف بقوله: "منذ مدة طويلة، ومن خلال مراقبة تحركات إسرائيل الإقليمية، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر، توصلنا إلى تقييم مفاده أن الأوضاع ستصبح صعبة على الحكومة السورية، وأن استمرار الحكم سيواجه تحديات كبيرة".وأوضح عراقجي: "نقلنا هذه الرؤية بوضوح إلى رئيس الجمهورية في سوريا في سبتمبر الماضي".كانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" قد بدأت، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.وكان البشير يرأس، منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.وفي وقت لاحق، صرّح مصدر في الكرملين لوكالة "ريا نوفوستي" أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20241217/إيران-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-وقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-دول-المنطقة-بما-فيها-سوريا-واليمن-1095859579.html
https://sarabic.ae/20241210/لم-يعد-لنا-قوات-هناك-تفاصيل-جلسة-سرية-في-إيران-حول-سوريا-1095648048.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم

طهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية

22:31 GMT 17.12.2024
© AP Photo وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
 وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران "تفضل القنوات الرسمية" للتواصل مع السلطات الحالية في دمشق.
طهران - سبوتنيك. وأكد عراقجي، خلال مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية، أمس الثلاثاء، حول المسار الذي تفضله طهران للحوار مع الحكومة القائمة في سوريا: "القنوات الرسمية والدبلوماسية هي خيارنا المفضل، وهذا يعود إلى وجود التنسيق والضمانات اللازمة وفقًا لاتفاقية فيينا، لحضور الوفد الفني لوزارة الخارجية برفقة الدبلوماسيين المعينين".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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وأشار عراقجي إلى أن التخطيط لسقوط النظام السوري "كان يتم خارج المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "كانت لدينا معلومات موثقة وعديدة عن التحركات والاتصالات المكثفة التي تمت في عواصم الدول المجاورة لكسب تأييد هذه الدول ودعمها".
وأضاف بقوله: "منذ مدة طويلة، ومن خلال مراقبة تحركات إسرائيل الإقليمية، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر، توصلنا إلى تقييم مفاده أن الأوضاع ستصبح صعبة على الحكومة السورية، وأن استمرار الحكم سيواجه تحديات كبيرة".
وأوضح عراقجي: "نقلنا هذه الرؤية بوضوح إلى رئيس الجمهورية في سوريا في سبتمبر الماضي".
كانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" قد بدأت، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.
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وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.
وكان البشير يرأس، منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.
وفي وقت لاحق، صرّح مصدر في الكرملين لوكالة "ريا نوفوستي" أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
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