https://sarabic.ae/20241218/مجلس-الأمن-يدعو-لعملية-سياسية-شاملة-يقودها-السوريون-1095906078.html

مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية شاملة يقودها السوريون

مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية شاملة يقودها السوريون

سبوتنيك عربي

دعا مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون" وتلبي تطلعات جميع السوريين، مشددا أيضا على تمكينهم من تحديد مستقبل... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T06:07+0000

2024-12-18T06:07+0000

2024-12-18T06:07+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

مداولات مجلس الأمن حول الوضع السوري

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وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.وشدد البيان على "التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ".وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسن، من أنه رغم سقوط نظام الأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال، يوم الاثنين، إن بيدرسون حث على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة."لم يعد لنا قوات هناك"... تفاصيل جلسة "سرية" في إيران حول سوريا

https://sarabic.ae/20241217/طهران-نفضل-التواصل-مع-السلطات-السورية-الحالية-عبر-القنوات-الرسمية-1095904010.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, مداولات مجلس الأمن حول الوضع السوري