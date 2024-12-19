https://sarabic.ae/20241219/تجهيزات-لإعادة-الجنود-السوريين-الهاربين-إلى-العراق-بعد-رحيل-حكومة-الأسد-1095954574.html

تجهيزات لإعادة الجنود السوريين الهاربين إلى العراق بعد رحيل حكومة الأسد

تجهيزات لإعادة الجنود السوريين الهاربين إلى العراق بعد رحيل حكومة الأسد

سبوتنيك عربي

أكدت مصادر مطلعة في محافظة ديرالزور، أن التجهيزات والاستعدادات أصبحت كاملة في الجهة السورية من معبر (البوكمال - القائم) الحدودي بين سوريا والعراق، اليوم... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T10:31+0000

2024-12-19T10:31+0000

2024-12-19T10:31+0000

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وذكرت المصادر لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن القيادة العسكرية في الحكومة السورية الجديدة بالتنسيق مع الجهات الرسمية العراقية تعمل على إعادة 2940 عسكري منهم 2400 هربوا من محافظة دير الزور إلى العراق يوم رحيل حكومة الأسد، عبر معبر البوكمال مع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.وبين مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن ما يقارب 600 من جنود وضباط الجيش السوري والشرطة والجهات الأمنية، دخلوا إلى الأراضي العراقية أيضاً، عبر معبر (اليعربية) الحدودي بين العراق وسوريا، في ريف محافظة الحسكة، وهم من الذين كانوا يخدمون ويعملون في محافظة الحسكة، حيث تم نقلهم من قبل قوات "قسد" إلى الحدود بعد سيطرة الأخيرة على كامل المحافظة.يشار أن القوات العراقية قامت بإنشاء معسكر من الخيم ( مخيم ) للجنود والضباط السوريين ضمن إحدى المطارات العسكرية في منطقة الرطبة غربي العراق، حيث خرج العسكريين بعدد من المظاهرات خلال الأيام الماضية مطالبين بعودتهم إلى بلادهم.مصدر: "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا تسعى لتجنيس مسلحيها الأجان

https://sarabic.ae/20241218/الجيش-العراقى-يعلن-موقفه-من-الجنود-السوريين-في-بلاده-1095934598.html

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