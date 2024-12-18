https://sarabic.ae/20241218/الجيش-العراقى-يعلن-موقفه-من-الجنود-السوريين-في-بلاده-1095934598.html

الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده

الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده

سبوتنيك عربي

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، موقف بلاده من الجنود السوريين في العراق. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T19:33+0000

2024-12-18T19:33+0000

2024-12-18T19:33+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363774_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_eeeaf6797b3c0c8e4ae16d199c28d2ce.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن الفريق قيس المحمداوي، أن العراق أعلن عن إجراءات عدة لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في بلاده.وقال المحمداوي:وشدد القائد العسكري العراقي على أن بلاده لن تسمح بدخول "إرهابي" داخل أراضيه، مشيرا إلى أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم". وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241217/دعم-مخرجات-اجتماعات-العقبة-العراق-والأردن-يوقعان-بيانا-مشتركا-بشأن-سوريا-1095900114.html

https://sarabic.ae/20241216/لماذا-يخشى-العراق-من-انتشار-الفوضى-في-سوريا-بعد-سيطرة-المعارضة-المسلحة-على-السلطة؟-1095848062.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار