https://sarabic.ae/20241218/الجيش-العراقى-يعلن-موقفه-من-الجنود-السوريين-في-بلاده-1095934598.html
الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده
الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، موقف بلاده من الجنود السوريين في العراق. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:33+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن الفريق قيس المحمداوي، أن العراق أعلن عن إجراءات عدة لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في بلاده.وقال المحمداوي:وشدد القائد العسكري العراقي على أن بلاده لن تسمح بدخول "إرهابي" داخل أراضيه، مشيرا إلى أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم". وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، موقف بلاده من الجنود السوريين في العراق.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن الفريق قيس المحمداوي، أن العراق أعلن عن إجراءات عدة لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في بلاده.
الحدود العراقية محصنة وآمنة تماما، والمنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام.
وشدد القائد العسكري العراقي
على أن بلاده لن تسمح بدخول "إرهابي" داخل أراضيه، مشيرا إلى أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.