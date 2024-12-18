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الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده
الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، موقف بلاده من الجنود السوريين في العراق. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:33+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن الفريق قيس المحمداوي، أن العراق أعلن عن إجراءات عدة لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في بلاده.وقال المحمداوي:وشدد القائد العسكري العراقي على أن بلاده لن تسمح بدخول "إرهابي" داخل أراضيه، مشيرا إلى أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم". وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241217/دعم-مخرجات-اجتماعات-العقبة-العراق-والأردن-يوقعان-بيانا-مشتركا-بشأن-سوريا-1095900114.html
https://sarabic.ae/20241216/لماذا-يخشى-العراق-من-انتشار-الفوضى-في-سوريا-بعد-سيطرة-المعارضة-المسلحة-على-السلطة؟-1095848062.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش العراقى يعلن موقفه من الجنود السوريين في بلاده

19:33 GMT 18.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
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أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، موقف بلاده من الجنود السوريين في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن الفريق قيس المحمداوي، أن العراق أعلن عن إجراءات عدة لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في بلاده.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
"دعم مخرجات اجتماعات العقبة".. العراق والأردن يوقعان بيانا مشتركا بشأن سوريا
أمس, 18:53 GMT
وقال المحمداوي:
الحدود العراقية محصنة وآمنة تماما، والمنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام.
وشدد القائد العسكري العراقي على أن بلاده لن تسمح بدخول "إرهابي" داخل أراضيه، مشيرا إلى أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
لماذا يخشى العراق من انتشار الفوضى في سوريا بعد سيطرة المعارضة المسلحة على السلطة؟
16 ديسمبر, 18:09 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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