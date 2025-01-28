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https://sarabic.ae/20250128/بوغدانوف-المباحثات-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-كانت-بناءة-وإيجابية-1097254725.html
بوغدانوف: المباحثات مع الإدارة السورية الجديدة كانت بناءة وإيجابية
بوغدانوف: المباحثات مع الإدارة السورية الجديدة كانت بناءة وإيجابية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-28T21:17+0000
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وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءًا وكان الجو جيدًا". وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون". وقال: "ناقشنا أيضًا قضايا العلاقات التجارية والاقتصادية. وبمساعدة الاتحاد السوفييتي والاتحاد الروسي، تم إنشاء مرافق البنية التحتية المهمة في سوريا، وخاصة مرافق الطاقة الكهرومائية، كما كانت مساعدتنا في توفير موارد الطاقة والأسمدة والحبوب والغذاء". وأضاف: "بطبيعة الحال، أكدنا على نهجنا الأساسي الذي لا يتغير، وهو الدعم الثابت لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية". وأوضح أن فإن الجانب الروسي أكد خلال الاجتماع في دمشق أيضا على ضرورة حل القضايا الإشكالية في البلاد من خلال حوار سياسي شامل، وعملية سياسية بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد والمجموعات العرقية والطائفية. وأضاف بوغدانوف أن مثل هذا العمل "يجب أن يبنى على مبادئ الإجماع الوطني، لأنه في رأينا فإن الإجماع الوطني هو المفتاح للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".
https://sarabic.ae/20241229/أحمد-الشرع-لم-أحرر-سوريا-وأتطلع-لدستور-وانتخابات-خلال-4-سنوات-1096299346.html
https://sarabic.ae/20250117/بوتين-روسيا-تؤكد-التزامها-بالتسوية-الشاملة-للوضع-في-سوريا-1096881607.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

بوغدانوف: المباحثات مع الإدارة السورية الجديدة كانت بناءة وإيجابية

21:13 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 21:17 GMT 28.01.2025)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءًا وكان الجو جيدًا".
وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".
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وقال: "ناقشنا أيضًا قضايا العلاقات التجارية والاقتصادية. وبمساعدة الاتحاد السوفييتي والاتحاد الروسي، تم إنشاء مرافق البنية التحتية المهمة في سوريا، وخاصة مرافق الطاقة الكهرومائية، كما كانت مساعدتنا في توفير موارد الطاقة والأسمدة والحبوب والغذاء".

وتابع: "لقد تم كل هذا ونحن مستعدون لمواصلة ذلك، وفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالفعل مع السلطات الجديدة في سوريا. "إننا عازمون على بناء تعاون مفيد للطرفين مع سوريا".

وأضاف: "بطبيعة الحال، أكدنا على نهجنا الأساسي الذي لا يتغير، وهو الدعم الثابت لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".
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وتابع: "ما مرت به سوريا في السنوات الأخيرة وحقيقة أن هناك مثل هذا التغيير الدراماتيكي في القيادة، لا يغير من تقييماتنا واستعدادنا للمساعدة في استقرار الوضع من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
وأوضح أن فإن الجانب الروسي أكد خلال الاجتماع في دمشق أيضا على ضرورة حل القضايا الإشكالية في البلاد من خلال حوار سياسي شامل، وعملية سياسية بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد والمجموعات العرقية والطائفية.
وأضاف بوغدانوف أن مثل هذا العمل "يجب أن يبنى على مبادئ الإجماع الوطني، لأنه في رأينا فإن الإجماع الوطني هو المفتاح للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".
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