https://sarabic.ae/20250129/الكرملين-الاتصالات-بين-موسكو-ودمشق-مهمة-1097265244.html
الكرملين: الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة
الكرملين: الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، وأن روسيا ستواصل القيام... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T09:10+0000
2025-01-29T09:10+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لنتائج المفاوضات: "من الضروري بناء حوار مستمر مع السلطات السورية والحفاظ عليه، وهذا ما نقوم به وسنستمر في القيام به".زار وفد وزاري روسي، يوم أمس الثلاثاء، دمشق وأجرى محادثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع. وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة الجمهورية العربية السورية، أن الوفد الروسي ناقش مع أحمد الشرع المساهمة المحتملة لروسيا في إعادة إعمار سوريا وإصلاحها.وقال بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا".وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعها
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روسيا, العالم, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم, أخبار سوريا اليوم
الكرملين: الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة
09:10 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 29.01.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية، وأن روسيا ستواصل القيام بذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لنتائج المفاوضات
: "من الضروري بناء حوار مستمر مع السلطات السورية والحفاظ عليه، وهذا ما نقوم به وسنستمر في القيام به".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لنتائج المحادثات: "هذه رحلة مهمة، وهذه اتصالات مهمة".
زار وفد وزاري روسي، يوم أمس الثلاثاء، دمشق وأجرى محادثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع. وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة الجمهورية العربية السورية، أن الوفد الروسي ناقش مع أحمد الشرع المساهمة المحتملة لروسيا في إعادة إعمار سوريا وإصلاحها.
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.
29 ديسمبر 2024, 09:53 GMT
وقال
بوغدانوف للصحفيين: "كان الاجتماع جيدًا بشكل عام، واستمر لمدة 3 ساعات، بما في ذلك العشاء الرسمي، وترأس المحادثات بشكل رئيسي رئيس الإدارة الجديدة للحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، كما حضر المفاوضات وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الصحة ماهر الشرع، ووفدنا المشترك، بشكل عام كان الاجتماع بناءً وكان الجو جيدًا".
وأشار إلى أن الوفد الروسي في المحادثات أكد على "طبيعة العلاقات الودية التقليدية منذ حصول سوريا على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وأننا مرتبطون بالشعب السوري بعلاقات صداقة وتعاون".