في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250204/في-ثاني-زيارة-خارجية-الشرع-يصل-أنقرة-ويلتقي-أردوغان-صور-وفيديو-1097472972.html
في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديو
في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة حيث سيلتقي خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T15:42+0000
2025-02-04T15:42+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097472610_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_f5aa735e3c148a0c3a79f937ee160508.jpg
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيسين قد بدأ اجتماعهما في أنقرة، وأنه يجري اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي بأنقرة.وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، يوم أمس الإثنين، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ الرئيس أحمد الشرع يُتوقع أن يصل إلى أنقرة اليوم تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.وأوضح أنّ المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي التركي ستتطرق إلى آخر التطورات في سورية من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي، والاستقرار، والأمن المستدام على الأراضي السورية.وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطاتالرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
https://sarabic.ae/20250204/الرئاسة-التركية-لا-معلومات-عن-خطط-لبناء-قواعد-عسكرية-تركية-في-سوريا-1097461961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097472610_393:0:2309:1437_1920x0_80_0_0_cf2987eef81b292275cf643fc4586aea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديو

15:42 GMT 04.02.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicالشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان
الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة حيث سيلتقي خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيسين قد بدأ اجتماعهما في أنقرة، وأنه يجري اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي بأنقرة.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، يوم أمس الإثنين، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ الرئيس أحمد الشرع يُتوقع أن يصل إلى أنقرة اليوم تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
الرئاسة التركية: لا معلومات عن خطط لبناء قواعد عسكرية تركية في سوريا
12:44 GMT
وأوضح أنّ المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي التركي ستتطرق إلى آخر التطورات في سورية من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي، والاستقرار، والأمن المستدام على الأراضي السورية.
وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطات
الرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала