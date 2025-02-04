https://sarabic.ae/20250204/في-ثاني-زيارة-خارجية-الشرع-يصل-أنقرة-ويلتقي-أردوغان-صور-وفيديو-1097472972.html

في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديو

في ثاني زيارة خارجية... الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة حيث سيلتقي خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T15:42+0000

2025-02-04T15:42+0000

2025-02-04T15:42+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097472610_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_f5aa735e3c148a0c3a79f937ee160508.jpg

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيسين قد بدأ اجتماعهما في أنقرة، وأنه يجري اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي بأنقرة.وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، يوم أمس الإثنين، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ الرئيس أحمد الشرع يُتوقع أن يصل إلى أنقرة اليوم تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.وأوضح أنّ المحادثات التي ستُجرى في المجمع الرئاسي التركي ستتطرق إلى آخر التطورات في سورية من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي، والاستقرار، والأمن المستدام على الأراضي السورية.وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.لافروف: الحوار في سوريا "لا يسير بشكل جيد" وهناك مشاكل لدى السلطاتالرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة

https://sarabic.ae/20250204/الرئاسة-التركية-لا-معلومات-عن-خطط-لبناء-قواعد-عسكرية-تركية-في-سوريا-1097461961.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي